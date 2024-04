Wetter in Santa Maria del Camí: 7-Tage-Prognose und aktuelle Bedingungen (15.4.2024)

Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnige Tage und leichte Regenschauer

Sie planen Ihre Woche in Santa Maria del Camí auf Mallorca? Wir bieten Ihnen einen detaillierten Blick auf die Wetterentwicklung für die nächsten 7 Tage. Frühlingshafte Temperaturen und überwiegend freundliches Wetter mit vereinzelten Niederschlägen prägen die Woche in dem charmanten Ort im Herzen der Insel.

Das Wetter in Santa Maria del Camí heute und morgen

Heute, am 15. April 2024, erwartet uns ein angenehmer Tag mit lockerer Bewölkung und Höchsttemperaturen um 25 Grad Celsius. Eine schwache Brise von nur 2 km/h sorgt für eine leichte Abkühlung bei einer Luftfeuchtigkeit von 33%. Der Himmel bleibt weitestgehend klar, was zu einem ungetrübten Sonnengenuss einlädt.

Für morgen, den 16. April 2024, ist ein leichter Temperaturrückgang auf 18 Grad Celsius vorhergesagt. Mit einer leichten Zunahme der Bewölkung können wir dennoch auf viele Sonnenstunden hoffen, unterstützt von einem sanften Wind mit 5 km/h.

Wetterentwicklung in der gesamten Woche

Die weiteren Tage bleiben mit Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius mild. Am 17. April ziehen dichtere Wolken auf, und am 18. und 19. April werden leichte Regenschauer erwartet, welche die Umgebung frisch und das Grün saftig halten. Ein ideales Wetter für Spaziergänge und gemütliches verweilen in den lokalen Cafés.

Das Wochenende sieht besonders einladend aus, mit einem klaren Himmel am 20. April und Sonnenschein, der die Geister erweckt. Leichte Bewölkung am 21. April kann die Sonne nicht trüben, und der Wind verspricht an diesem Tag frische Impulse mit Böen bis zu 7 km/h. Zum Abschluss der Woche wechseln sich am 22. April Sonnenstrahlen und bedeckte Himmel bei milden 19 Grad Celsius ab.

Detaillierte Wetterdaten für Planungssicherheit

Für die Reise- oder Freizeitplanung sind genaue Informationen entscheidend. Der Luftdruck bewegt sich in einer Spanne von 1015 hPa bis 1022 hPa, was stabile Wetterverhältnisse bedeutet. Die relative Feuchtigkeit variiert zwischen angenehmen 27% und moderaten 52%, was insgesamt für ein angenehmes Klima sorgt. Zudem lädt der Sonnenaufgang zwischen 5:00 und 5:10 und der Sonnenuntergang zwischen 18:26 und 18:33 Uhr zu langen, erlebnisreichen Tagen ein.

Wir wünschen Ihnen eine fantastische Woche in Santa Maria del Camí und hoffen, dass Sie das Wetter für all Ihre Unternehmungen optimal nutzen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:55:12. +++