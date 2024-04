Wetter Manacor (15.04.2024 bis 22.04.2024): Sonne und Regen - Ihre 7-Tage-Wetterprognose

Wettervorhersage für Manacor in der dritten Aprilwoche

Mitten im Frühling verwöhnt uns Manacor auf Mallorca zu Beginn der Woche mit sonnigem Himmel und angenehmen Temperaturen. Doch das frühlingshafte Wetter ist wechselhaft, und es erwarten uns auch Regentage. Hier finden Sie die detailreiche Wetterprognose für die Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024.

Auftakt mit klarem Himmel und frühlingshaften Temperaturen

Am Montag, den 15. April, erfreut sich Manacor an einem klaren Himmel mit Höchsttemperaturen von 25°C, perfekt, um die ersten sommerlichen Aktivitäten des Jahres zu genießen.

Temperaturschwankungen und Niederschläge

Die Woche setzt sich fort mit leichtem Regen am Dienstag und Temperaturen, die auf 16°C sinken. Der Regen bleibt uns erhalten bis zum Donnerstag, wobei die Quecksilber-Säule am Mittwoch auf 12°C und am Donnerstag auf 13°C ansteigt.

Erneuter Sonnenschein und milder Abschluss der Woche

Zum Wochenende hin klart der Himmel wieder auf. Am Freitag erleben wir weiterhin leichten Regen, doch die Temperaturen steigen auf angenehme 16°C. Ein strahlend blauer Himmel empfängt uns dann am Samstag mit Höchstwerten von 19°C, während die Woche mit überwiegend bewölkten Tagen und leichten Regenschauern am Sonntag und Montag abschließt, jeweils bei 18°C.

Details zu Wind, Luftfeuchtigkeit und Druck

Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich in der Woche zwischen leichten 3 km/h am Samstag und frischeren 9 km/h an regnerischen Tagen. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen trockenen 31% am Start der Woche und feuchteren Tagen mit bis zu 84% besonders in Zeiten des Regens. Der Luftdruck hält sich stabil um 1020 hPa.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Manacor

Nicht zuletzt sollten die früh aufstehenden Sonnenanbeter und Fotografiebegeisterten die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Auge behalten: Der früheste Sonnenaufgang ist für 5:0 Uhr am Sonntag, den 21. April, vorausgesagt, während der späteste Sonnenuntergang um 18:31 Uhr am Montag, den 22. April, erwartet wird.

Zusammenfassung der 7-Tage-Wetterprognose für Manacor

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:41:17. +++