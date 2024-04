Wetter Santanyí: 7-Tage-Vorschau – Sonne und Regenschauer im Wechsel (15.4.2024)

Wetteraussichten: Sonne und Wolken im Wechsel – das Wetter in Santanyí

Das Wetter auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen äußerst abwechslungsreich. Besucher und Einheimische in Santanyí können sich auf eine Mischung aus klarem Himmel und leichten Regenschauern einstellen. Hier erfahren Sie, was das Wetter in der kommenden Woche für Santanyí bereithält.

Heiterer Start in die Woche

Mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 25°C lässt der Montag, 15. April 2024, keine Wünsche offen. Ein leichter Wind von 4 km/h und eine relative Feuchtigkeit von 44% sorgen für ideales Frühlingswetter, ebenso entspannt wie der Druck der Atmosphäre mit 1019 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 5:09 Uhr angesetzt, während der Sonnenuntergang dieses perfekten Frühlingstages um 18:24 Uhr zu erwarten ist.

Wechselnde Bewölkung und kühle Brisen

Der Dienstag gestaltet sich mit einer Höchsttemperatur von 16°C und einer Wetterlage, die durch aufgelockerte Bewölkung charakterisiert ist, als ein Tag zum Genießen der frischen Luft. Ein schwacher Wind wird mit bis zu 6 km/h wehen, die Luftfeuchtigkeit steigt jedoch auf 73%, was das Gefühl von Kühle intensivieren könnte. Der Druck bleibt stabil bei 1016 hPa.

Leichte Regenschauer als Erfrischung

Ab Mittwoch, dem 17. April, sollten die Regenschirme griffbereit gehalten werden. Bei leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 14°C ist mit einer erfrischenden Abkühlung zu rechnen. Der Wind wird leicht an Stärke gewinnen und 7 km/h erreichen, während der Himmel seine Schleusen öffnet.

Konstanz im Wechsel

Die nächsten Tage in Santanyí werden von konstantem Wechsel geprägt sein. Leichter Regen hält sich hartnäckig bis zum Freitag, den 19. April, mit Temperaturen, die sich zwischen 15°C und 17°C einpendeln. Interessant ist der Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 39% am Freitag, was zusammen mit einem stärkeren Wind von 9 km/h und einem erhöhten Druck von 1022 hPa für eine angenehme Frische sorgt.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende sieht vielversprechend aus mit klarem Himmel am Samstag und angenehmen 18°C. Das Wetter bleibt freundlich, nur die Wolken verdichten sich am Sonntag ein wenig, dennoch liegt die Temperatur bei bequemen 19°C. Für ausgedehnte Spaziergänge oder einen Besuch am Strand sind dies ideale Bedingungen.

Fazit der Wetterprognose für Santanyí

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santanyí in der kommenden Woche durch gemischte Muster gekennzeichnet ist. Von klarem Himmel zu bewölkten Tagen, von sonnigen Aussichten zu erfrischenden Regenschauern – dies ist eine Woche, die für jeden etwas bereithält. Die Temperaturen sind frühlingshaft und laden dazu ein, die Schönheit von Santanyí in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:56:06. +++