Wetterausblick für Santa Margalida (15.04.24 bis 22.04.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Die Wetterprognose für Santa Margalida auf Mallorca

Willkommen zu Ihrer detaillierten Wettervorhersage für Santa Margalida! In der Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024 erwartet Bewohner und Besucher der Region eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und gelegentlichen leichten Regenschauern. Ein perfektes Wetter, um die malerischen Landschaften Mallorcas zu genießen – zwischen einigen Tropfen hindurch natürlich.

Wetterüberblick für die Woche vom 15.04.24 bis 22.04.24

Der Start in die Woche präsentiert sich von seiner besten Seite mit 26°C und einer angenehmen Brise von 6 km/h am Montag, den 15. April. Genießen Sie das sonnige Wetter bei nur 34% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind. Der Himmel zeigt sich mit vereinzelten Wolken bedeckt, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien.

Ab dem 16. April bringt leichter Regen Abkühlung nach Santa Margalida. Die Temperaturen fallen auf 19°C, und die frische Luftfeuchtigkeit von 53% sorgt für eine willkommene Erfrischung. Der Wind bleibt ebenfalls sanft mit 5 km/h.

Die Mitte der Woche wird geprägt durch leichten Regen und weiter sinkende Temperaturen, die bis Donnerstag, den 18. April, auf 12°C fallen, bei einem Höchststand der Luftfeuchtigkeit von 91%. Auch zu dieser Zeit bleibt der Wind moderat und bietet eine erfrischende Brise für die regennassen Tage.

Der darauffolgende Tag, Freitag der 19. April, bringt ein wenig mehr Wind mit 9 km/h und eine Temperatur von angenehmen 16°C, die trotz leichtem Regen zum Verweilen im Freien einlädt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 41%, was das Wettergefühl verbessert.

Am Wochenende, dem 20. und 21. April, lockt Santa Margalida mit klarem Himmel und Temperaturen um die 18-19°C. Perfekte Bedingungen, um Mallorcas Natur zu erkunden oder einfach in der warmen Frühlingssonne zu entspannen. Die Windverhältnisse sind weiterhin günstig, und der Himmel ist größtenteils klar oder leicht bewölkt.

Die neue Woche beginnt mit einem leicht veränderten Wetterbild. Am Montag, den 22. April, ist wieder mit leichtem Regen zu rechnen, jedoch bleiben die Temperaturen bei angenehmen 18°C stabil. Der Wind weht leicht mit 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 65% weiterhin im angenehmen Bereich.

Wetterhighlights und Sonnenzeiten in Santa Margalida

Hervorzuheben ist außerdem, dass die Tage im betrachteten Zeitraum länger werden, was mehr Tageslicht für Unternehmungen im Freien bedeutet. Der Sonnenaufgang verschiebt sich von 5:09 Uhr am Montag auf 4:59 Uhr am Sonntag, während der Sonnenuntergang sich von 18:24 Uhr auf 18:32 Uhr verlängert. So können Sie von den längeren Tagen voll profitieren und Ihre Aktivitäten im Freien ausgiebig genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:54:23. +++