Wetterausblick Marratxí: Sonne und Regen im Wechsel – die Prognose für die nächsten 7 Tage (15.4.2024)

Das Wetter in Marratxí: Sonnige Aussichten und leichte Niederschläge erwartet

Die Wetterlage auf Mallorca präsentiert sich auch in der kommenden Woche in Marratxí abwechslungsreich, mit Phasen des Sonnenscheins durchsetzt von kurzen Regenschauern. Für Urlauber und Einheimische bietet dies die Möglichkeit, eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien zu planen, während sie dennoch für gelegentlichen Regen gewappnet sind.

Mildes Klima und sanfter Wind - das Wetter am 15. April 2024

Am Montag erwartet die Bürger und Besucher von Marratxí ein Tag, der von leichter Bewölkung mit vereinzelten sonnigen Momenten dominiert wird. Mit einer Höchsttemperatur von etwa 24 Grad Celsius und einem sanften Wind von nur 2 km/h bietet der Tag ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 38%, zusammen mit einem Luftdruck von 1018 hPa, was auf ein angenehmes Wetter hindeutet. Sonnenauf- und -untergang werden das Himmelsbild um 5:11 Uhr bzw. 18:26 Uhr malerisch rahmen.

Etwas kühler mit Wolken – das Wetter am 16. und 17. April

In den beiden darauf folgenden Tagen hält sich das Wetter in Marratxí weitgehend stabil. Wir sehen wenige Wolken am Himmel und die Temperaturen liegen am 16. April bei angenehmen 19 Grad Celsius und am 17. bei 18 Grad. Die Windstärke nimmt leicht zu auf etwa 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 50-52%. Es zeigt sich, dass das Frühlingswetter auf der Insel durchaus seine Launen hat, jedoch überwiegend milde Bedingungen bietet.

Vereinzelter Regen bringt Erfrischung Mitte April

Am 18. und 19. April werden die Einwohner und Urlauber in Marratxí Zeuge von leichtem Regen, der für eine willkommene Abkühlung sorgt. Die Temperaturen kühlen leicht ab auf Werte um die 16 bis 18 Grad, während der Wind weiterhin moderat bleibt. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit und der steigende Luftdruck deuten auf eine frühsommerliche Erfrischung hin, die das Wachstum der vielfältigen Flora Mallorcas begünstigt.

Sonnige Aussichten zum Wochenende

Anspruchsvolle Wanderer und Strandliebhaber dürfen sich auf das Wochenende freuen. Am 20. April präsentiert sich der Himmel über Marratxí klar, und die Temperaturen pendeln sich erneut bei 20 Grad ein. Der Sonntag begrüßt uns mit etwas mehr Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 21 Grad, was zu ausgedehnten Spaziergängen oder entspannten Stunden am Strand einlädt. Mit zunehmendem Wind, der am Sonntag auf 7 km/h ansteigt, können Segler und Surfer auf ihre Kosten kommen.

Ausblick auf den 22. April: Wolkendecke nimmt zu

Zum Abschluss der Woche wird das Wetter in Marratxí von einer geschlossenen Wolkendecke bestimmt, welche die Temperaturen weiterhin bei 20 Grad hält. Auch hier bleibt der Wind mit 6 km/h in einem angenehmen Bereich, sodass Aktivitäten im Freien weiterhin genossen werden können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:44:07. +++