Wetteraussichten für Deià, Mallorca: 15.04.2024 bis 22.04.2024

Wettervorhersage für Deià: Sonnige Frühlingstage und leichte Schauer im Blick

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca, bekannt für ihre beeindruckenden Küstenlandschaften und das reichhaltige kulturelle Erbe, erwartet eine Woche voller sonniger Tage und leichter Regenfälle, die für die Landwirtschaft und Natur wohltuend sind.

Mildes Frühlingswetter mit leichten Schwankungen Angefangen mit Montag, dem 15. April 2024, werden die Einwohner und Besucher Deiàs mit angenehmen 24°C und einer leichten Bewölkung begrüßt, bei einer schwachen Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 35%. Dies bietet ideale Bedingungen für verschiedenste Freiluftaktivitäten.

Die ganze Woche überwiegend freundliches Wetter

Am darauffolgenden Dienstag, dem 16. April, erwartet uns ein klarer Himmel bei temperaturen von 17°C. Die herrliche klare Luft, kombiniert mit einer sanften Brise von 6 km/h, lädt zu längeren Spaziergängen oder einer Besichtigungstour durch das Dorf ein.

Die Mitte der Woche präsentiert sich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Mittwoch und Donnerstag bieten bei 17°C und gelegentlichen leichten Regenschauern eine erfrischende Abwechslung, perfekt um die Insel in all ihrer blühenden Pracht zu erleben.

Am Freitag, den 19. April, halten die leichten Regenfälle weiter an, was jedoch bei 17°C und einem leichten Wind von 6 km/h den Charme Deiàs in einem gemütlichen Licht darstellt.

Das Wochenende in Deià: Perfekte Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Das darauffolgende Wochenende verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen um 19°C, welches für Aktivitäten im Freien oder einfach zum Entspannen am Strand von Deià einlädt, sowohl am Samstag als auch am Sonntag.

Die neue Woche beginnt mit einer Bedeckung des Himmels, die allerdings keinen Regen mit sich bringt, und Temperaturen, die weiterhin angenehm bei 19°C liegen. Ein leichter Wind von 6 km/h sorgt für eine frische Meeresbrise.

Die Abende werden jeweils von eindrucksvollen Sonnenuntergängen gekrönt, die um etwa 18:27 Uhr am Montag beginnen und sich bis um ca. 18:34 Uhr am Sonntag ausdehnen.

Zusammenfassend bietet Deià eine Woche mit vielfältigen Wetterbedingungen, die sowohl Ruhe als auch Erlebnisse in der Natur ermöglichen. Es ist eine Zeit, die weder zu heiß noch zu kalt ist, sondern genau richtig, um die einzigartige Atmosphäre und die Schönheit Mallorcas zu genießen.

