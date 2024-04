Wetteraussichten für Llubí, Mallorca: Eine Woche voller Frühjahrsüberraschungen (15.4.2024)

Aktuelle Wettertrends für Llubí vom 15.04.2024 bis 22.04.2024

Der Frühling auf Mallorca bietet den Besuchern und Einheimischen eine Mischung aus Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern. Llubí, ein charmantes Dorf im Herzen der Insel, wird in der kommenden Woche diese Abwechslung erleben. Wir präsentieren Ihnen in diesem Artikel eine detaillierte Wettervorhersage für Llubí, die Sie bei der Planung Ihrer Aktivitäten unterstützt.

Warm und Einladend - Wetter zu Beginn der Woche

Am Montag, den 15. April 2024, genießen Einwohner und Besucher in Llubí ein angenehm warmes Klima mit 27°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeit beträgt leicht erfrischende 5 km/h, perfekt für einen Spaziergang in der Natur. Die Luftfeuchtigkeit von 28% verspricht dabei ein trockenes Erlebnis, während der Luftdruck stabile 1020 hPa aufweist.

Der Dienstag zeigt sich ähnlich angenehm, obwohl die Temperaturen auf 22°C sinken. Auch an diesem Tag verzieren vereinzelte Wolken den blauen Himmel.

Mitte der Woche - Regenschirme bereithalten

Die Wetterlage ändert sich ab Mittwoch dem 17. April mit dem Eintreffen von leichten Regenschauern und kühleren Temperaturen um 14°C. Die Behaglichkeit setzt sich am Donnerstag mit 13°C fort und lädt zu gemütlichen Café-Besuchen ein.

Das Wochenende in Llubí - Sonnige Aussichten

Nach dem regnerischen Intermezzo empfängt uns das Wochenende wieder mit offenen Armen. Freitag der 19. April bietet Auflockerungen mit mildem Regen bei 17°C. Aber die Sonne lässt nicht lange auf sich warten: Am Samstag kehrt sie mit klarem Himmel und 22°C zurück. Der Sonntag klingt mit 19°C und bewölktem Himmel aus, während der Montag wieder leichten Regen mitbringt.

Das Wetter-Erlebnis in Llubí zusammengefasst

Eine Woche voller Wetterkapriolen erwartet die Bewohner und Gäste von Llubí. Die Tage beginnen früh mit einem Sonnenaufgang um 5:00 Uhr und enden mit malerischen Sonnenuntergängen um 18:30 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:39:23. +++