Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 15.04. bis 22.04.2024

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar vom 15. April bis zum 22. April 2024

Die nächste Woche in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar kündigt sich mit einer Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern an. Während das Thermometer zu Wochenbeginn noch sommerliche Höhen erreicht, muss man gegen Wochenende mit durchziehenden Regenwolken rechnen. Doch auch das ist kein Grund zur Sorge, denn die Regenschauer gestalten sich eher mild und beeinträchtigen das insgesamt angenehme Frühlingswetter kaum.

Außergewöhnlich warmer Montag mit klarem Himmel

Am Montag, den 15. April 2024, dürfen sich Einheimische und Besucher über einen außergewöhnlich warmen Tag freuen. Mit makellosem, klarem Himmel und Höchsttemperaturen von circa 26°C bietet der Frühlingsanfang perfekte Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien. Der Wind weht leicht mit nur 6 km/h und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 42%. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:08 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr.

Wechselhaftes Wetter ab Mitte der Woche

Am Dienstag, den 16. April, ziehen Wolken auf und bringen leichten Regen mit sich. Mit Temperaturen um die 15°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 77% ist der Tag merklich kühler. Dieser Trend setzt sich am Mittwoch und Donnerstag fort, wobei die Temperaturen weiterhin um die 12°C liegen und der Himmel von leichten Regenschauern geprägt ist.

Wetterberuhigung und steigende Temperaturen zum Ende der Woche

Nach der Durchgangsfront bessert sich das Wetter gegen Ende der Woche wieder. Schon am Freitag lässt der Regen nach und die Temperaturen klettern erneut auf ca. 16°C. Der darauf folgende Samstag präsentiert sich wieder klar. Mit sonnigem Wetter und 17°C können die Wochenendpläne getrost nach draußen verlagert werden. Der leichte Wind bei einer Luftfeuchtigkeit von 53% macht den Tag besonders angenehm.

Bewölkter Ausklang des Wochenendes mit milden Temperaturen

Das Wochenende endet zwar bewölkt, hält jedoch mit Temperaturen von 18°C am Sonntag und 17°C am Montag das frühlingshafte Niveau. Leichte Regenschauer am Montag kühlen die Luft leicht herunter, was jedoch den Charme der Jahreszeit nicht mindert.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bewegen sich zunehmend früher, sodass die Tage in Sant Llorenç des Cardassar spürbar länger werden. Ein perfekter Anlass, die Schönheit der aufblühenden Natur in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:52:21. +++