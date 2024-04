Wetteraussichten für Santa Eugènia (15.04.2024 bis 22.04.2024): Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Wetterbericht für die Woche vom 15. bis 22. April 2024 in Santa Eugènia, Mallorca

Die Bewohner und Besucher von Santa Eugènia können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche freuen, die sowohl sonnige Tage als auch leichte Regenschauer bereithält. Die Temperaturen schwanken dabei spürbar, was typisch für das frühlingshafte Wetter auf Mallorca ist.

Montag, 15. April 2024: Ein Hauch von Wolken am sonst klaren Himmel

Der Wochenbeginn zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Am Montag, dem 15. April, erwarten uns in Santa Eugènia angenehme 26°C mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2 km/h sehr gering, was für eine ruhige und entspannte Atmosphäre sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 32% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 5:10 Uhr vorgesehen, während der Sonnenuntergang um 18:26 Uhr zu erwarten ist.

Dienstag und Mittwoch: Vereinzelte Wolken begleiten milde Temperaturen

Der Dienstag (16. April) präsentiert sich mit vereinzelten Wolken und milderen Temperaturen von 20°C, während eine sanfte Brise mit 6 km/h weht. Die Feuchtigkeit steigt etwas auf 44%, und der Luftdruck fällt leicht auf 1016 hPa. Am darauffolgenden Mittwoch bleibt das Wetter ähnlich, mit 18°C und einem bedeckten Himmel bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h sowie einer höheren Luftfeuchtigkeit von 54%.

Donnerstag, 19. April: Leichter Regen kündigt Wechsel an

Am Donnerstag ist mit leichten Regenschauern zu rechnen, die von einer mäßigen Temperatur von 15°C begleitet werden, bei einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Der Luftdruck steigt wieder leicht auf 1016 hPa.

Freitag bis Sonntag: Wechselhaftes Wetter mit Sonnenschein und Wolken

Das Wochenende nähert sich mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolken. Der Freitag (19. April) erwartet uns mit weiteren leichten Regenschauern und 18°C. Der Samstag bietet klaren Himmel und Temperaturen von 22°C, eine ideale Gelegenheit, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu genießen. Der Sonntag und Montag zeigen sich mit 21°C beziehungsweise 20°C und gebrochenen bis überwiegend bewölkten Himmel.

Ausblick auf die neue Woche: Überwiegend bewölkt

Der Start in die neue Woche am Montag, den 22. April wird von einem bedeckten Himmel dominiert, wobei die Temperaturen bei 20°C liegen. Der Wind weht mit 6 km/h und es herrscht eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 46%, während der Luftdruck stabil bei 1019 hPa bleibt.

Die kommende Woche in Santa Eugènia verspricht abwechslungsreiche Wetterbedingungen und bietet damit hervorragende Möglichkeiten, unterschiedliche Outdoor-Aktivitäten zu planen und die Insel in ihrer vollen Blüte zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:53:21. +++