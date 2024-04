Wetteraussichten für Valldemossa: Sonnige und Regnerische Tage im Wochenverlauf (15.4.2024)

Das Wetter in Valldemossa: Vielfältige Bedingungen in der Woche vom 15. bis 22. April 2024

Das Wetter in Valldemossa zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite. Die Bewohner und Besucher des charmanten Ortes auf Mallorca können sich auf eine Palette von sonnigen Momenten und frühlingshaften Regenschauern einstellen. In diesem Artikel bieten wir Ihnen einen tiefgehenden Überblick über die Wettervorhersage für die kommende Woche.

Sonniger Start mit leichten Wolkenformationen

Am Montag, den 15. April 2024, begrüßt uns der Tag in Valldemossa mit angenehmen 22°C unter einer Decke von zerbrochenen Wolken. Das Wetter ist ideal für einen Spaziergang durch die malerischen Gassen oder eine Wanderung in der umliegenden Natur. Der Wind bleibt mit 4 km/h zart und die Luftfeuchtigkeit bei 38%, was für frische Morgenstunden sorgt. Ein Sonnenaufgang um 05:11 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:27 Uhr rahmen diesen frühlingshaften Tag ein.

Klarer Himmel und frische Brise in der Wochenmitte

Der Dienstag, 16. April, zeigt sich von seiner klarsten Seite. Mit einem klaren Himmel und milderen Temperaturen um die 17°C lädt Valldemossa zu Aktivitäten im Freien ein. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h könnte zum Drachensteigen oder Segeln animieren, während die Luftfeuchtigkeit mit 56% angenehm bleibt. Sonnenaufgang um 05:09 Uhr und Sonnenuntergang um 18:28 Uhr bieten genügend Tageslicht für jegliche Unternehmungen.

Regnerische Aussichten spät in der Woche

Ab Mittwoch, 17. April, ziehen zerbrochene Wolken auf, und die Temperaturen halten sich konstant bei 17°C. Das Wetter bleibt bis zum Freitag ähnlich, allerdings erwartet Valldemossa gegen Ende der Woche leichten Regen. Besonders am 18. und 19. April sollten Sie nicht ohne Schirm aus dem Haus gehen. Diese Tage sind prädestiniert für einen Besuch in einem der gemütlichen Cafés oder Museen Valldemossas.

Klärung des Himmels zum Wochenende hin

Das Wochenende bringt eine erfreuliche Wetteränderung. Ab Samstag, 20. April, kehrt der klare Himmel zurück und die Temperaturen steigen leicht auf 18°C bis 19°C am Sonntag. Die Windbedingungen bleiben ruhig und die Luftfeuchtigkeit angemessen, was das perfekte Klima für Wochenendausflüge schafft.

Wetterzusammenfassung für Valldemossa

Fassen wir zusammen: Valldemossa bietet in der Woche vom 15. bis 22. April eine Mischung aus sonnigen Tagen, leichter Bewölkung und gelegentlichen Regenschauern. Mit Temperaturen, die größtenteils angenehm in den mittleren bis hohen Zehnern liegen, gestaltet sich das Wetter ideal für vielfältige Aktivitäten, sowohl drinnen als auch draußen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 10:02:18. +++