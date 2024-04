Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany: Frühlingstemperaturen und wechselhafte Niederschläge (15.4.2024)

Wetterprognose für Vilafranca de Bonany: Sonne und Regen im Wechselspiel

Für die Bewohner und Besucher von Vilafranca de Bonany bringt die kommende Woche einen Mix aus sonnigen Momenten und frühlingshaften Temperaturen, gepaart mit einigen nassen Überraschungen. Die Wettervorhersage verspricht angenehme Wärme, aber auch die ein oder andere Schauer, die zur Abkühlung beitragen werden. Die ideale Zeit, um Freizeitaktivitäten drinnen und draußen flexibel zu planen.

Leichte Bewölkung und angenehme Brisen zum Wochenstart

Zum Start in die neue Woche, am 15. April 2024, dürfen sich die Vilafranca de Bonany-Bewohner auf vereinzelte Wolken am Himmel freuen, die der Sonne jedoch durchweg Raum geben werden. Mit einer höchsten Tagestemperatur von 26 Grad Celsius und einer sanften Brise von 6 km/h bringt der Montag warme und frische Luft in die Region.

Temperaturen sinken ab Mitte der Woche

Im Verlauf der Woche ziehen die Temperaturen eine kühlere Spur. Der 16. April begrüßt uns mit einer dichten Wolkendecke und Tageshöchstwerten von 19 Grad Celsius. Am darauf folgenden Mittwoch und Donnerstag sollte man nicht ohne Schirm aus dem Haus gehen, denn leichter Regen zieht auf. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 13 Grad Celsius im milden Bereich.

Aufklarende Aussichten zum Weekendausklang

Der Freitag verspricht eine kleine Erholung: Zwar ist weiterhin mit leichtem Regen zu rechnen, doch mit 17 Grad Celsius und einer auffrischenden Brise von 8 km/h lässt sich der Tag dennoch genießen. Der Samstag präsentiert sich hingegen mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 20 Grad Celsius als der strahlende Held der Woche.

Wechselhaftes Finale: Sonne und Wolken zum Ende der Woche

Den Abschluss der Woche markieren der Sonntag und Montag mit einem interessanten Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Besonders sonntags wird es mit einer Spitze von 19 Grad Celsius und kräftigen Windböen bis zu 9 km/h recht lebhaft. Zum Start in die neue Woche behalten wir die 19 Grad bei, jedoch mit einem erhöhten Niederschlagsrisiko.

