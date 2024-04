Wetteraussichten in Puigpunyent: Eine 7-Tage-Prognose zur perfekten Urlaubsplanung (15.4.2024)

Wie wird das Wetter nächste Woche in Puigpunyent?

Auf der malerischen Insel Mallorca gilt das idyllische Dorf Puigpunyent als ein kleines Paradies für Urlaubsgäste. Mit unserer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage für Puigpunyent, bleiben Sie auf dem neuesten Stand und können Ihre Ausflüge bestens planen.

Das Wetter am Montag, den 15. April 2024

Zum Wochenstart können Sie sich in Puigpunyent auf milde Temperaturen von 22°C bei nur wenigen Wolken am Himmel freuen. Der Wind hält sich mit leichten 3 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemächliche 45%. Der Luftdruck misst 1019 hPa. Ideal für einen entspannten Tag in der Natur oder ein Sonnenbad im Freien.

Ausblick auf den Dienstag, den 16. April 2024

Ein nahezu klarer Himmel erwartet Sie mit einer angenehmen Temperatur von 15°C. Der Wind weht etwas stärker mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 56%, bei einem Druck von 1017 hPa. Ein perfekter Zeitpunkt, um die Schönheit Puigpunyents bei einer Erkundungstour zu erleben.

Mittemittagswoche - Wetterzustand am 17. und 18. April

Es zeigt sich ein leicht unbeständiger Trend: So kommen am Mittwoch gebrochene Wolken auf, und die Temperaturen liegen bei 13°C. Der Wind nimmt zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 9 km/h. Donnerstag bleibt es bei 14°C ebenfalls unter einer Wolkendecke, aber der Wind beruhigt sich wieder auf 5 km/h.

Regenschauer und Klarheit zum Wochenschluss

Am Freitag erwarten Sie leichte Regenschauer, bei denen die Temperaturen auf 15°C klettern. Zum Wochenende reinigt sich der Himmel wieder, und Sie dürfen sich auf klaren blauen Himmel bei 15°C freuen. Genießen Sie die naturbelassene Landschaft mit einem ausgiebigen Spaziergang oder Radtour.

Angenehmer Ausklang und Vorschau auf die neue Woche

Den Sonntag können Sie bei 17°C mit gebrochenen Wolken ausklingen lassen, bevor der Montag der kommenden Woche mit nochmal 17°C und überwiegend bedecktem Himmel startet. Ein guter Moment, um die regionalen Köstlichkeiten Puigpunyents in einem der vielen Restaurants zu genießen.

Mit Sonnenauf- und -untergangszeiten für jede Prognose können Sie zudem den perfekten Moment für Ihre Aktivitäten planen – sei es der frühe Spaziergang bei Sonnenaufgang oder das romantische Abendessen bei Sonnenuntergang.

