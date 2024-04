Wetterprognose Andratx: Vorhersage für die nächsten Tage auf Mallorca (15.4.2024)

Aktuelle Wetterlage in Andratx: Erwarten Sie angenehme Frühlingstemperaturen

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen der Saison erwacht auch die Natur in Andratx aus ihrem Winterschlaf. Dieses Jahr verspricht der April in Mallorca einen sanften Übergang in den Frühling. Doch was genau erwartet die Bewohner und Besucher in den kommenden Tagen? Erfahren Sie alles über die bevorstehenden Wetterbedingungen.

Wochenmitte in Andratx: Etwas Veränderung am Himmel

Am 15. April 2024 ziehen bei gebrochenen Wolken Temperaturen von angenehmen 22°C über Andratx hinweg. Ein leichter Wind von nur 4 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 52% sorgen für ein äußerst angenehmes Klima. Am frühen Morgen um 5:12 Uhr können Sie einen herrlichen Sonnenaufgang erleben, bevor sich der Tag um 18:27 Uhr dem Ende neigt.

Erfrischung am Himmel: Klarer Himmel folgt

Der 16. April verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 16°C. Ein frischer Wind mit 9 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen. Mit einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 59% und einem Luftdruck von 1017 hPa bleibt das Wetterkomitee dennoch wohlwollend gestimmt.

Temperaturrückgang und malerische Wolkenformationen

Die folgenden Tage in Andratx bleiben angenehm, auch wenn die Temperaturen ein wenig nachgeben. Am 17. und 18. April zeigt das Thermometer Werte um die 14-15°C an, begleitet von gebrochenen Wolken am Himmel und Windgeschwindigkeiten zwischen 7 und 11 km/h. Ein leicht steigender Luftfeuchtigkeitsgrad und konstante Druckverhältnisse sorgen für stabilen Frühlingsgenuss.

Das sanfte Ticken des Regens

Am 19. April erwartet uns in Andratx ein Hauch von Nostalgie, wenn der leichte Regen an die Fenster klopft. Bei 15°C sollte man für den Aufenthalt im Freien eine Jacke dabei haben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt ein wenig auf 53%, und selbst der Wind nimmt sich mit 7 km/h eine kleine Auszeit.

Ausblick auf klare und überzogene Tage

Der 20. und 21. April bringt sowohl einen klaren Himmel als auch überzogene Wolken, was für Abwechslung sorgt. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 15 und 17°C, und der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von höchstens 7 km/h gelinde.

Wochenende in Andratx – ein frühlingshafter Mix

Das Wochenende läutet sich mit 18°C und überzogenen Wolken ein. Angenehm milde Winde bringen Sie sanft durch die letzten Apriltage. Mit Sonnenaufgangszeiten gegen 5:02 Uhr und Sonnenuntergängen gegen 18:34 Uhr bietet Andratx langes Tageslicht für alle Aktivitäten im Freien.

Lassen Sie sich von der vielfältigen Wetterkulisse Mallorcas in Andratx begeistern und genießen Sie die frühlingshaften Tage auf der Insel!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:19:51. +++