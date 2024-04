Wetterprognose für Alcúdia: Zunehmende Frühlingswechselhaftigkeit vom 15.04.2024 bis 22.04.2024

Aktuelle Wettertrends und tägliche Prognosen für Alcúdia

In der malerischen Hafenstadt Alcúdia auf Mallorca zeigen sich die ersten richtungsweisenden Anzeichen des Frühlings. Urlauber und Einheimische können sich während der dritten Aprilwoche auf wechselhaftes Wetter einstellen, geprägt von einem Mix aus Sonnenschein, Wolken und leichten Niederschlägen.

Überblick über das Wetter in Alcúdia

Sie planen Ausflüge oder möchten sich einfach auf die kommenden Tage einstimmen? Hier finden Sie alles Wichtige zur Wetterlage in Alcúdia.

Montag, 15. April 2024: Ein Hauch von Sommer

Der Wochenbeginn verspricht mit Temperaturen von bis zu 24°C und einer milden Brise mit 6 km/h ideal Bedingungen für Spaziergänge am Strand oder eine Erkundungstour durch die Altstadt. Lockere Wolkenfelder sorgen für ein angenehmes Lichtspiel im Himmel.

Dienstag, 16. April 2024: Erste Regentropfen

Am Dienstag sollten Sie vielleicht einen Schirm dabei haben, denn es ist leichter Regen angesagt. Die Höchsttemperatur sinkt auf 19°C, was zusammen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% für frisches Frühlingswetter sorgt.

Mittwoch bis Freitag: Kühle Nässe und Regenschauer

Die Tage darauf kündigen kühleres und feuchtes Wetter an, mit Temperaturen, die sich zwischen 13°C und 15°C einpendeln. Gelegentliche Regenschauer sind ideal, um die malerischen Cafés von Alcúdia zu genießen.

Wochenendwetter: Klarer Himmel und wolkige Aussichten

Doch es gibt gute Nachrichten für das Wochenende: Der Samstag wird mit einem klaren Himmel und einer milden Brise die ideale Gelegenheit bieten, das frühlingshafte Mallorca in voller Pracht zu erleben. Der Sonntag hingegen zieht mit 17°C und aufziehenden Wolken wieder etwas mehr Bekleidung an.

Detailprognose für Alcúdia:

Verbunden mit den Aussichten über das Wetter in Alcúdia laden wir Sie ein, Ihre Pläne mit den Gegebenheiten der Natur zu synchronisieren. Nehmen Sie das wechselhafte Wetter als Anlass, sowohl die belebten Gassen als auch die ruhige Natur Mallorcas zu entdecken.

Die Abende bieten sich sowohl für kulinarische Genüsse in den lokalen Restaurants als auch für entspannte Momente mit Blick auf das Meer an. Möchten Sie den Sonnenaufgang oder -untergang beobachten? In dieser Woche können Sie den Sonnenaufgang zwischen 5:00 und 5:09 Uhr erleben und den Tag mit einer ruhigen Meditation am Strand ausklingen lassen, während die Sonne zwischen 18:25 und 18:32 Uhr untergeht.

Behalten Sie die stets aktuelle Wettervorhersage im Blick und lassen Sie sich von den Frühlingslaunen nicht überraschen. Alcúdia erwartet Sie mit offenen Armen und einem bunten Wettermosaik.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:18:10. +++