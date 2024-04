Wetterprognose für Selva: Sonnige Aussichten und gelegentlicher Regenschauer vom 15. bis 22. April 2024 (15.4.2024)

Wettervorhersage für Selva: Vom Frühlingswechselwetter zur milden Klarheit

Der Frühling auf Mallorca ist bekannt für seine kapriziöse Art, und die anstehende Woche in Selva wird dieser Tradition gerecht. Wir durchqueren einen bunten Strauß meteorologischer Erscheinungen von leichten Wolken bis hin zu klarblauem Himmel.

Beginn der Woche: Milde Temperaturen trotz vereinzelter WolkenBeginn der Woche: Milde Temperaturen trotz vereinzelter Wolken

Am Montag, den 15. April 2024, erfreut Selva sich an einer Höchsttemperatur von 26°C, unterbrochen von einzelnen Wolken. Mit einhergehenden leichten Böen von bis zu 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 27% starten die Einheimischen und Besucher angenehm in die neue Woche. Der Luftdruck liegt bei 1019 hPa.

Mittwoch bringt Schauer: Perfektes Wetter zum Lesen und EntspannenMittwoch bringt Schauer: Perfektes Wetter zum Lesen und Entspannen

Gegen Mitte der Woche, genauer am Mittwoch, den 17. April 2024, kündigen sich mit 15°C kühlere Temperaturen an, begleitet von leichtem Regen. Die Windstärke bleibt sanft bei lediglich 4 km/h. Die ideale Gelegenheit, in einem der charmanten Cafés von Selva zu verweilen und sich einer Auszeit hinzugeben.

Am Freitag klart es auf: Steigende Temperaturen und ein Hauch von FrühlingssonneAm Freitag klart es auf: Steigende Temperaturen und ein Hauch von Frühlingssonne

Ab dem Freitag, den 19. April 2024, beginnen die Wolken den Kampf gegen die mallorquinische Sonne zu verlieren, was die Temperaturen wieder auf angenehme 17°C steigen lässt. Die Sonne lässt sich nicht zweimal bitten und taucht den Ort in ein erfrischendes Licht. Hierbei liegt die Luftfeuchtigkeit bei 31%, während der Luftdruck auf 1023 hPa ansteigt – ein Hinweis auf eine Wetterbesserung.

Großartiges Wochenendwetter: Klarer Himmel lädt zu Aktivitäten einGroßartiges Wochenendwetter: Klarer Himmel lädt zu Aktivitäten ein

Die Belohnung für das wechselhafte Wetter erleben Bewohner und Besucher ab Samstag, den 20. April 2024. Mit einer klaren Sicht auf 22°C und einem minimalen Wind von 2 km/h steht einem Tag am Strand von Selva oder einer Wanderung durch die naturbelassenen Landschaften nichts im Wege. Ein Blick in den klaren Himmel und das Wissen um die bevorstehende Dämmerung um 18:31 Uhr sorgen für zusätzliche Vorfreude.

Die Wetterwoche im Detail: Tägliche Aussichten für SelvaDie Wetterwoche im Detail: Tägliche Aussichten für Selva

Zusammenfassend können wir für Selva in der Woche vom 15. bis zum 22. April eine Mischung aus Frühlingssonne und notwendigen Regengüssen erwarten, was der Vegetation zugutekommt und gleichzeitig am Wochenende für reichlich Freizeitmöglichkeiten im Freien sorgen wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:57:06. +++