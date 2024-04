Wettervorhersage Algaida (15.04.24 - 22.04.24): Tägliche Updates zum Frühjahrswetter auf Mallorca

Wetteraussichten für Algaida: Leichte Unbeständigkeit in der dritten Aprilwoche

Die Einwohner und Besucher von Algaid auf Mallorca können sich auf eine Frühlingswoche mit gemischten Wetterbedingungen einstellen. Von leichten Wolkenbildungen bis hin zu klaren Himmeln ist alles dabei, was das Wetter auf dieser beliebten Baleareninsel so besonders macht.

Wochenstart mit sanften Sonnenstrahlen

Am Montag, dem 15. April, können Sie sich in Algaida auf angenehm warme Temperaturen von rund 25 Grad Celsius bei nur wenigen Wolken am Himmel freuen. Mit einer leichten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 34% verspricht der Tag, besonders angenehm zu werden. Der Luftdruck liegt bei 1020 hPa, und die Sonne wird voraussichtlich von 5:10 Uhr bis 18:25 Uhr Ihre Tage erhellen.

Mitte der Woche: Wolken ziehen auf

Am Dienstag, den 16. April, und Mittwoch, den 17. April, gestaltet sich das Wetter etwas wechselhafter. Bei Temperaturen von 21 Grad bis 17 Grad können sich verstreute Wolken über den algaidenser Himmel legen. Der Wind frischt leicht auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Bereiten Sie sich auf eine höhere Luftfeuchtigkeit von bis zu 54% vor, bei leicht fallendem Luftdruck.

Leichter Niederschlag zum Wochenausklang

Das Wochenende nähert sich mit milder Erfrischung: Leichter Regen ist am Donnerstag, dem 18. April, und Freitag, dem 19. April, zu erwarten. Mit Temperaturen, die sich auf etwa 15 Grad bis 18 Grad einpendeln, bleiben die Tage trotz der Nässe relativ mild. Der Wind bleibt moderat und die Luft besonders am Freitag mit einer Feuchtigkeit von 23% recht trocken - ideal für erholsame Spaziergänge zwischen den Schauern!

Algaidas Wetterhighlights der kommenden Tage

Auf Mallorca zeigt sich das Wetter von seiner vielfältigen Seite, und auch wenn einzelne Tage weniger Sonnenschein bieten, verspricht die gesamte Wetterwoche in Algaida ein frühlingshaftes Erlebnis zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:18:58. +++