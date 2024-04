Wettervorhersage Esporles (15.04.24 bis 22.04.24): Sonnige Tage und leichte Schauer im April

Frühling in Esporles: Sonnenschein und leichte Regenschauer

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in seiner vollen Pracht, und die Bewohner sowie Besucher von EsporlesEsporles können einen Mix aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern erwarten. Unsere Wettervorhersage für die Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024 liefert Ihnen alle Details, die Sie benötigen, um Ihren Aufenthalt in Esporles perfekt zu planen.

Leichte Wolken und angenehme Temperaturen zu Wochenbeginn

Am Montag, den 15. April, dürfen wir uns über einen Tag mit wenigen Wolken und Höchsttemperaturen von angenehmen 23°C freuen. Eine leichte Brise mit nur 3 km/h wird dabei für Erfrischung sorgen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 41% und angenehmen Luftdruck von 1018 hPa.

Klare Sicht und Abkühlung am Dienstag

Der folgende Tag bringt einen klaren Himmel nach Esporles. Am Dienstag, den 16. April, kühlt sich das Wetter jedoch auf 15°C ab, begleitet von einer moderaten Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu auf 55%, was den Tag trotzdem noch angenehm macht.

Wolkendecke und aktive Winde zur Wochenmitte

Die Wolkendecke verdichtet sich am Mittwoch, den 17. April, und bringt überwiegend bedecktes Wetter mit Temperaturen um die 14°C. Der Wind wird etwas kräftiger mit bis zu 9 km/h bei einer relativen Feuchte von 59%.

Leichte Regenschauer läuten das Wochenende ein

Das Wetter wird zum Ende der Woche hin etwas nasser. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag können leichte Regenschauer erwartet werden, jedoch bleiben die Temperaturen stabil bei rund 15°C. Perfekt für alle, die die Insel gerne in ihrer natürlichen Schönheit nach einem Regen erleben möchten.

Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen

Zum Wochenende klart der Himmel wieder auf, und am Samstag können Einheimische und Touristen einen klaren Himmel genießen, bei Temperaturen die am Sonntag auf bis zu 17°C ansteigen. Eine leichte Brise ist auch dann spürbar, was für entspannte Frühlingstage in Esporles sorgt.

Verpassen Sie nicht den Sonnenaufgang um 5:11 Uhr am Montag und genießen Sie den letzten Sonnenstrahl um 18:34 Uhr am Sonntag. Unsere Wetterdaten werden ständig aktualisiert, um Ihnen die besten Prognosen für Ihre Planungen zu geben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:33:17. +++