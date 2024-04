Wettervorhersage Pollença: Ein Frühling von Sonne bis Regen (15.04.24 bis 22.04.24)

Pollença - Mit Frühlingsbeginn präsentiert sich das Wetter auf Mallorca so abwechslungsreich wie die Insel selbst. Die pittoreske Stadt Pollença, bekannt für ihre malerische Landschaft und kulturellen Schätze, erlebt in der Woche vom 15. April bis zum 22. April 2024 eine breite Palette an Witterungsbedingungen.

Aktuelle Wetterlage und Aussichten

Zu Beginn der betrachteten Woche werden die Einwohner und Besucher von Pollença von gebrochener Wolkendecke begrüßt, doch die Temperaturen bleiben mit 26°C angenehm warm. Ein leichter Wind sorgt für das perfekte Frühlingsgefühl. Am darauffolgenden Tag verstecken sich die Sonnenstrahlen hinter verstreuten Wolken, und die Temperaturen mäßigen sich auf 19°C.

Lichtblicke und Regenschauer im April

Der Mittwoch lädt mit leichtem Regen und herbstlichen 13°C eher zu einem Besuch in einem der gemütlichen Cafés oder Museen Pollenças ein. Und auch am Donnerstag sollte man bei weiterhin regnerischem Wetter und kühlen 12°C lieber in Innenräumen verweilen. Der Freitag kündigt sich bereits mit einem positiven Trend an; trotz leichter Niederschläge klettern die Temperaturen wieder auf angenehme 16°C.

Sonniger Wochenendausblick

Für das nachfolgende Wochenende zeichnet sich ein Wetterumschwung ab: Der Samstag verwöhnt die Inselbewohner mit klarem Himmel, und das Thermometer zeigt freundliche 18°C. Bewölkung am Sonntag lässt die Temperatur leicht auf 17°C sinken, es bleibt jedoch trocken. Zu Beginn der neuen Woche sollte man den Regenschirm griffbereit halten, da leichte Regenfälle und Temperaturen um 17°C zu erwarten sind.

Klimaprognose für die kommenden Tage

Die Wetterprognose für Pollença ist recht typisch für einen April auf Mallorca: ein Wechselspiel aus Sonne und Regen, das der Vegetation reichlich Grund zum Wachstum gibt und für eine frische Frühlingsluft sorgt. Mit Niederschlägen ist intermittierend zu rechnen, während die Temperaturen sich überwiegend im milden Bereich bewegen. Die nächsten Tage versprechen somit alles, was das Herz im Frühling begehrt - Sonne zum Genießen der blühenden Natur und Regen, der das Grün noch leuchten lässt.

Genießen Sie die Vielfalt an Wetterlagen, die Pollença in dieser Jahreszeit zu bieten hat, und lassen Sie sich nicht von einem Regenschauer überraschen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:49:04. +++