Wettervorhersage Son Servera: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer in der Woche vom 15. April 2024 (15.4.2024)

Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer: Das Wetter in Son Servera vom 15. April bis zum 22. April 2024

Die Wettervorhersage für Son Servera bringt Ihnen die neuesten Details zu den erwarteten Wetterbedingungen in der bevorstehenden Woche auf Mallorca. Son Servera, ein idyllisches Städtchen auf der beliebten Baleareninsel Mallorca, wird abwechslungsreiches Wetter erleben, von klarem Himmel bis zu leichten Regenschauern.

Stabile Wetterlage zum Wochenstart

Der Montag, 15. April 2024, serviert uns mit Höchsttemperaturen von 26°C und einem klaren Himmel die perfekte Einladung, um draußen Aktivitäten zu genießen. Eine sanfte Brise von 6 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 50% sorgen für ein angenehmes Klima. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 5:08 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr aus.

Wechselhaftes Wetter mit leichten Niederschlägen

Am Dienstag und Mittwoch, den 16. und 17. April 2024, stellt sich ein leichter Regen ein, der für erfrischende Momente sorgt. Die Temperaturen liegen bei 14 °C beziehungsweise 12 °C, die Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei rund 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 78%, was das Klima etwas feuchter werden lässt. Die Sonnenaufgänge um 5:07 Uhr sowie 5:05 Uhr läuten die leicht verregneten Tage ein.

Konstante Bedingungen Mitte der Woche

Das Wetter bleibt über den 18. April 2024 konstant mit leichten Regenschauern und Temperaturen um 12°C. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von 88% ist zu erwarten, während der Wind leicht auf eine mittlere Stärke von 9 km/h zunimmt.

Aufhellende Aussichten zum Wochenende

Die Prognose für Freitag, den 19. April, zeigt eine Temporichtung um 15°C, wobei ab und zu ein paar Regentropfen fallen. Das Wochenende sieht jedoch vielversprechend aus mit klarem Himmel am Samstag, 20. April, und einer Maximaltemperatur von 16°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 58%, was das Freizeitvergnügen im Freien besonders angenehm macht. Der Sonntag, 21. April, präsentiert sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei 17°C und am Montag, 22. April, ist wieder mit leichtem Regen bei ebenfalls 17°C zu rechnen.

Fazit der Wetterwoche in Son Servera

Zusammengefasst erwartet die Besucher und Bewohner von Son Servera eine Woche mit vielfältigem Wetter. Sonnenhungrige kommen zu Beginn und Ende der Woche auf ihre Kosten, während für die Mittelwoche ein Schirm zum treuen Begleiter wird. Mit den Sonnenauf- und -untergängen können Sie beeindruckende Naturkulissen erleben und fotografieren.

Bitte denken Sie daran, dem Wetter angepasste Kleidung mit sich zu führen, um voll und ganz auf alle Wetterlagen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 10:01:31. +++