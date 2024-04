Wettervorschau: Strahlender Sonnenschein und Regenschauer – Das Wetter in Muro, Mallorca (15.4.2024)

Mallorcas Frühlingsklima: Das wetter in Muro vom 15. bis 22. April 2024

Frühling auf Mallorca präsentiert sich in Muro mit einem abwechslungsreichen Wettercharakter. Während die Woche mit klarem Himmel und warmen Temperaturen beginnt, bringen die folgenden Tage sowohl Wolken als auch regnerische Phasen mit sich. Tauchen Sie mit uns in eine detaillierte Vorhersage der kommenden Tage ein.

Strahlender Sonnenschein zum Wochenstart

Der Montag, der 15. April, empfängt uns mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 25°C – das ideale Wetter, um das Freiluftleben auf der beliebten Baleareninsel zu genießen. Ein schwacher Wind mit 6 km/h wird eine leichte Brise mit sich bringen, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 27% liegt.

Variable Wolkendecke und Abkühlung

Am Dienstag, 16. April, mischen sich einige Wolken unter das Blau des Himmels, die Temperaturen sinken auf 16°C. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 10 km/h sowie ein Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 47% sind zu erwarten.

Regenschauer Mitte der Woche

Der Mittwoch, 17. April, bringt uns moderaten Regen bei 13°C, eine willkommene Erfrischung und Wohltat für die Natur. Bei einem leichten Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 45% sollte man für Outdoor-Aktivitäten einen Regenschutz parat haben.

Leichter Nieselregen und Frische

Weiterhin regnerisch zeigt sich das Wetter am Donnerstag und Freitag, mit leichten Regenschauern und Temperaturen, die um 13° bis 14°C liegen. Ein idealer Zeitpunkt, um die kulturellen Einrichtungen oder die gemütlichen Cafés von Muro zu erkunden.

Rückkehr des Sonnenscheins: Ein sonniges Wochenende steht bevor

Zum Wochenausklang belohnt uns das Wetter mit einem klaren Himmel. Sowohl am Samstag, den 20. April, als auch am Sonntag, den 21. April, erwarten uns sonnige Tage mit Temperaturen, die bis auf 17°C und 18°C ansteigen. Die perfekten Bedingungen, um die Osterfeiertage draußen zu verbringen und das warme Frühlingswetter auszukosten.

Ausblick auf die neue Woche

Der positive Trend setzt sich auch zu Beginn der neuen Woche fort. Am Montag, den 22. April, bleibt der Himmel klar, die Temperaturen bleiben stabil bei 18°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 55%, was das Gesamtbild eines frühlingshaften Wetters in Muro abrundet.

Für detaillierte Tagespläne ist es immer ratsam, aktuelle Wetterberichte im Auge zu behalten. Die aufgehende Sonne können Sie in dieser Woche zwischen 04:31 Uhr und 04:42 Uhr begrüßen, während Sonnenuntergänge zwischen 18:05 Uhr und 18:13 Uhr den Abschluss des Tages einläuten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:46:03. +++