Wochenwetter in Búger: Sonnige Aussichten und Aprilschauer (15.4.2024)

Wetterprognose Búger: Vom 15.04.24 bis 22.04.24

Das Wetter in Búger auf Mallorca zeigt sich in der kommenden Woche sehr abwechslungsreich. Mit der neuesten Wettervorhersage bleiben Sie immer bestens informiert. Beginnen wir die Betrachtung der Wetterentwicklung von Montag, den 15. April bis Sonntag, den 22. April 2024.

Frühlingswetter in Búger mit milden Temperaturen und Aprilschauern

Der Auftakt der Woche in Búger verspricht mit 26 Grad Celsius und vereinzelten Wolken recht angenehme Temperaturen für alle Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt mit 6 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 29 Prozent, ideal für einen Spaziergang im Freien.

Dienstag bleibt es weiterhin mild mit 21 Grad und vereinzelten Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeit ist gleichbleibend leise und somit herrscht weiterhin eine entspannte Atmosphäre.

Regnerische Mitte der Woche bringt Erfrischung

Das Wetter beginnt ab Mittwoch, den 17. April, etwas umzuschlagen. Mit leichtem Regen und einer Temperatur von 14 Grad, gefolgt von Donnerstag mit ebenfalls leichtem Regen und kühleren 12 Grad, ist ein Regenschirm ein nützlicher Begleiter.

Die Luftfeuchtigkeit steigt an diesen Tagen deutlich an, was die Frische des nahenden Frühlingsregens unterstreicht. Zum Ende der Woche am Freitag klart es wieder auf, und das Thermometer klettert auf 17 Grad, bei immer noch leichtem Niederschlag.

Aufhellende Aussichten zum Wochenende hin

Der Samstag verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 21 Grad. Der Sonntag bringt gemischtes Wetter, wobei sich die Sonne durch die zerbrochenen Wolken kämpft, um uns mildere 18 Grad zu schenken. Die neue Woche startet schließlich am Montag leicht regnerisch, aber mit einer wärmeren 19 Grad Marke.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.4.2024, 09:24:11. +++