7-Tage-Wettervorhersage für Sant Joan, Mallorca: Sonne, leichte Regenschauer und Frühlingstemperaturen (16.4.2024)

Wettertrends für die Woche vom 16. April bis zum 23. April 2024 in Sant Joan

Die kommende Woche hält für die Einwohner und Besucher von Sant Joan auf Mallorca gemischte Wetterbedingungen bereit, mit einem spannenden Mix aus sonnigen Tagen, vereinzeltem Niederschlag und angenehmen Frühlingstemperaturen. Hier finden Sie die ausführliche Wettervorhersage für Sant Joan, die Ihnen hilft, Ihre Pläne für diese Zeit zu gestalten!

Start in die Woche mit klarem Himmel und Frühlingsgefühlen

Am Dienstag, den 16. April, genießen wir in Sant Joan einen Tag unter einem klaren Himmel, mit einer Höchsttemperatur von 19°C - perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder einen gemütlichen Spaziergang entlang der malerischen Landschaft. Der Wind weht leicht mit 8 km/h, und die geringe Luftfeuchtigkeit von 42% verspricht ein trockenes und komfortables Klima.

Von Sonne zu Regen am Mittwoch und Donnerstag

Die Wetterlage ändert sich am Mittwoch, dem 17. April, wenn leichter Regen mit milden Temperaturen von 12°C den Tag bestimmt. An diesem Tag ist ein etwas stärkerer Wind von 7 km/h zu erwarten, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 71%. Einen ähnlichen Wettercharakter zeigt der Donnerstag, der 18. April, mit leichtem Regen, einer Temperatur von 15°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Erneuter Temperaturanstieg gegen Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit einem Wetteraufschwung an: Am Freitag, den 19. April, dürfen wir uns trotz vereinzelter Regengüsse über eine Höchsttemperatur von 19°C freuen. Die Luft bleibt mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% angenehm trocken. Am Samstag, den 20. April, wird es noch wärmer. Die Quecksilbersäule erreicht sommerliche 22°C und der klare Himmel lädt zum Verweilen im Freien ein. Angenehm bleibt es auch am Sonntag, dem 21. April, mit leichten Regenschauern und 21°C.

Ausblick auf die neue Woche mit mildem Frühlingswetter

Der Start in die neue Woche präsentiert sich mit 19°C und einer leichten Bewölkung am Montag, den 22. April, durchaus mild. Am Dienstag, den 23. April, erwartet uns ein kaum bewölkter Himmel mit 20°C und einer entspannten Brise von 4 km/h, perfekt für einen Ausflug zum Start der Woche.

Mit der detaillierten Wetterprognose für Sant Joan bleiben Sie immer informiert und können Ihre Aktivitäten auf Mallorca optimal planen. Ob Strandbesuch, Wanderung oder ein entspannter Tag im Ort - das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:50:33. +++