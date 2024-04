Wettervorhersage Binissalem (16.04.24 bis 23.04.24): Klarer Himmel und milde Frühlingstemperaturen

Wetteraussichten für Binissalem: Sonnige Tage stehen bevor

Binissalem, das malerische Herz Mallorcas, erwartet eine Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite, während man die charmanten Straßen des Städtchens bummelt oder sich in den lauschigen Weingärten entspannt. Tauchen Sie ein in unsere ausführliche Wetterprognose für Binissalem und seien Sie vorbereitet.

Das aktuelle Wetter in Binissalem

Heute, am 16. April 2024, zeigt sich der Himmel wolkenlos. Mit einer Höchsttemperatur von 21°C und einer leichten Brise von nur 3 km/h ist es der perfekte Tag, um das Outdoor-Leben auf Mallorca zu genießen. Dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 43% und der Luftdruck stabil bei 1016 hPa. Aufgehen wird die Sonne um 05:09 Uhr und ihren Weg über den himmelblauen Horizont machen, bis sie um 18:27 Uhr wieder untergeht.

Wetteraussichten für die kommenden Tage

Die positiven Wetterbedingungen setzen sich die ganze Woche über fort. Am 17. April ziehen einige Wolken über den Himmel Binissalems, doch mit einer Temperatur von 16°C ist es weiterhin frühlingshaft mild. Leichte Böen von 4 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 60% begleiten Sie durch den Tag.

Am 18. April sollten Sie vielleicht einen Regenschirm einpacken, denn leichter Regen wird erwartet. Jedoch bleibt es mit 14 Grad Celsius weiterhin mild und die Sonne versteckt sich nicht allzu lange hinter den Regenwolken - perfekt für einen entspannten Tag in einem der urigen Cafés.

Mitte der Woche, genau am 19. April, dürfen Sie sich wieder auf einen strahlend blauen Himmel und eine angenehme Höchsttemperatur von 20°C freuen. Das Wetter bleibt bis zum 23. April größtenteils stabil mit Temperaturen um die 20°C, klarer Sicht und nur gelegentlichen verstreuten Wolkenfeldern.

Ein Blick auf das Wochenende

Wenn Sie Ihre Wochenendpläne in Binissalem schmieden, können Sie sich auf schönes Wetter einstellen. Der 22. April und der 23. April versprechen sonnige Tage mit klarem Himmel, wobei das Thermometer angenehme 19°C bis 20°C zeigen wird.

Packen Sie ein Picknick ein und genießen Sie die Sonne bei einem Ausflug in die umliegende Natur oder entspannen Sie in einem der Ferienresorts. Die Abende kühlen leicht ab, bieten jedoch ideale Bedingungen, um die lokale Gastronomie auf den belebten Terrassen der Restaurants zu erkunden.

Fazit: Ideale Wetterbedingungen in Binissalem

Alles in allem hält die kommende Woche in Binissalem alles bereit, was das sonnenliebende Herz begehrt. Nutzen Sie die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur, um in der malerischen Umgebung zu entspannen. Behalten Sie jedoch die leichte Variabilität in der Wettervorhersage im Auge, um für alle Fälle gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:26:15. +++