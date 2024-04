Wettervorhersage Costitx: Sonne und leichte Regenschauer erwarten Sie in der nächsten Woche (16.4.2024)

Das aktuelle Wetter in Costitx: Ihre 7-Tage-Prognose

Mildes Frühlingswetter und vereinzelte Regenschauer - so präsentiert sich das Wetter in Costitx in der kommenden Woche. Wir liefern Ihnen alle Details zu Temperaturen, Niederschlag und Wind, damit Sie perfekt auf die nächsten Tage vorbereitet sind.

Wetterübersicht für Costitx vom 16. bis 23. April 2024

Beginnen wir mit der Wettervorhersage für Costitx: Die Woche startet mit angenehmen 23 Grad und einer leichten Brise unter verstreuter Bewölkung. Doch halten Sie Ihren Regenschirm griffbereit, denn am Dienstag, den 17., und Mittwoch, den 18. April erwarten uns leichte Regenschauer.

Glücklicherweise klart es ab dem 19. April auf, und Sie können sich auf eine Serie von klaren Himmeln und steigenden Temperaturen bis zu 23 Grad freuen - ideal für alle Outdoor-Aktivitäten auf der Insel!

Temperaturen, Regen und Sonnenstunden in Costitx

Temperaturen: Nach den regnerischen Tagen zu Wochenbeginn zeigt das Thermometer steigende Werte. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen angenehmen 14 und 23 Grad Celsius, während die Nächte mit Temperaturen von 14 bis 21 Grad leicht frisch bleiben.

Niederschlag: Am 17. und 18. April sollten Sie trotz leichter Regenfälle einen Schritt vor die Tür wagen - die Natur zeigt sich nach einem Regen von ihrer schönsten Seite!

Sonnenstunden: Ab dem 19. April dürfen Sie sich auf viel Sonne einstellen, denn der Himmel bleibt weitgehend klar; ein idealer Zeitraum, um das schöne Wetter Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Detaillierte Wetterprognose für Costitx

Falls Sie für die kommende Woche Aktivitäten im Freien geplant haben, sollten Sie nicht zögern - die Wetterbedingungen in Costitx sind überwiegend günstig. Packen Sie für die kühleren Abende aber besser etwas Warmes ein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:32:45. +++