Wettervorhersage für Manacor vom 16. bis 23. April 2024: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (16.4.2024)

Das aktuelle Wetter in Manacor: Eine Woche voller Frühlingsfreude

Während die warmen Sonnenstrahlen des nahenden Sommers die malerische Landschaft von Manacor auf Mallorca zum Leuchten bringen, erleben Einheimische und Besucher eine abwechslungsreiche Wetterwoche. Die Vorhersage verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern, die der blühenden Vegetation der Insel zu Gute kommt.

Detailreiche Wetterübersicht: Milde Temperaturen und gelegentliche Niederschläge

Dienstag, 16. April 2024: Das Wetter beginnt mit aufgelockerten Wolkenformationen und es erwartet Sie eine angenehme Höchsttemperatur von 18°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, und der Luftdruck liegt bei 1016 hPa. Zeuge des Naturschauspiels Sonnenauf- und -untergang werden Sie um 05:07 Uhr morgens bzw. 18:25 Uhr abends.

Mittwoch, 17. April 2024: Der Tag präsentiert sich mit leichtem Regen und kühleren Verhältnissen. Das Thermometer steigt lediglich auf 12°C, und die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 82% frisch. Die Windgeschwindigkeit bleibt unverändert bei leichten 4 km/h. Ein neuer Tag bricht um 05:06 Uhr an und klingt um 18:26 Uhr aus.

Donnerstag, 18. April 2024: Weiterer leichter Regen ist zu erwarten, während das Quecksilber auf 14°C klettert. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht eine Geschwindigkeit von 7 km/h. Die relative Feuchtigkeit sinkt auf 69%, und der Luftdruck misst 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erfolgen um 05:04 Uhr und 18:27 Uhr.

Freitag, 19. April 2024: Es erwartet Sie ein klarer Himmel mit sonnigem Wetter. Mit 17°C wird es etwas wärmer, während der Wind auf 8 km/h ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen angenehmen Wert von 37%, und der Luftdruck steigt leicht auf 1022 hPa. Der Tag beginnt um 05:03 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:28 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Wochenendausblick: Glorreiche Sonnentage in ManacorManacor

Das Wochenende in Manacor empfängt Sie mit offenen Armen und einer Prise mediterraner Lebensfreude. Die Tage sind von klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein geprägt, wobei die Temperaturen am Samstag und Sonntag jeweils auf 19°C klettern. Der Wind bleibt lebhaft, und die Luftfeuchtigkeit von circa 40% verspricht angenehmes Wetter zum Genießen. Ob beim Bummeln durch die Straßen Manacors oder beim Entspannen an der Küste – die Bedingungen sind ideal für zahlreiche Aktivitäten im Freien.

Die Wettervorhersage für Manacor schließt mit einem weiteren sonnigen Tag ab, an dem jedoch leichte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Am Montag, den 23. April, herrscht eine Temperatur von 19°C, und der Wind weht mit 7 km/h. Ein wolkenverhangener Sonnenaufgang um 04:57 Uhr und ein ebensolcher Sonnenuntergang um 18:32 Uhr runden die Wetterwoche ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:41:52. +++