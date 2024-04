Wettervorhersage Pollença: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen bis in die Osterwoche (16.4.2024)

Frühlingstemperaturen und Sonnenschein dominieren das Wetter in Pollença

Das Frühlingswetter auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und die Bewohner und Besucher von PollençaPollença können sich auf eine angenehme Woche mit weitgehend klarem Himmel freuen. Erfahren Sie hier, was Sie vom Wetter in Pollença für die kommende Woche und über die Osterfeiertage erwarten können.

Das Wetter für die kommende Woche in Pollença

Zum Start in die neue Woche begrüßt uns Pollença mit gebrochenen Wolken und einer angenehmen Höchsttemperatur von 19°C. Der Wind bleibt mit einer Stärke von nur 5 km/h eher zurückhaltend, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 51% und einem Druck von 1016 hPa ist ein komfortables Klima vorprogrammiert. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können am 16. April 2024 jeweils um 05:08 Uhr und um 18:26 Uhr bewundert werden.

Am Dienstag ändert sich das Bild ein wenig: Die Temperaturen sinken auf 12°C und es erwartet uns leichter Regen. Begleitet wird das Wetter von einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 84%, was auf die Niederschläge zurückzuführen ist, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1016 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 05:06 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:27 Uhr bleibt die Tageslänge nahezu unverändert. Das Wetter am 18. April gestaltet sich ähnlich, mit leichtem Regen, einer Temperatur von 14°C und einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h.

Die zweite Hälfte der Woche zeigt sich dann von einer deutlich freundlicheren Seite: Schon am 19. April dürfen wir uns über einen klaren Himmel und Temperaturen bis zu 16°C freuen. Die folgenden Tage versprechen ebenso sonniges Wetter mit klarer Sicht und Temperaturanstiegen auf bis zu 19°C.

Detailblick auf das Wetter in Pollença

Ab Donnerstag, dem 19. April, setzt sich das klare und sonnige Wetter fort und bleibt uns bis zum Samstag erhalten. An diesen Tagen wehen die Winde moderat, die Luftfeuchtigkeit bleibt bei erträglichen 50% bis 54%, und die Luftdruckwerte liegen zwischen 1019 hPa und 1022 hPa. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge finden nun schon um 05:02 Uhr bzw. 05:00 Uhr statt und weichen dem Dunkel um 18:30 Uhr bzw. 18:31 Uhr.

Das Wochenende bis hin zum 23. April präsentiert sich mit einigen Wolken am Himmel, was dem sonnigen Charakter der Woche jedoch keinen Abbruch tut. Mit Höchstwerten von 17°C bis 18°C wird es angenehm mild, und die Winde bleiben mit 3 bis 8 km/h sanft. Es ist eine perfekte Zeit, um die Osterfeiertage im Freien zu genießen, sei es bei einem Spaziergang durch die malerischen Straßen von Pollença oder bei einer Wanderung durch die wunderschöne Landschaft Mallorcas.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Pollença für die nächsten Tage vielfältig ist, aber dennoch tendenziell angenehm und typisch für den mallorquinischen Frühling bleibt. Erfreuen Sie sich an den sonnigen Tagen und nutzen Sie die leicht bewölkten Momente für entspannte Aktivitäten im Schatten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:48:25. +++