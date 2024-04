Wettervorschau für Escorca: Sonne und vereinzelte Wolken bestimmen die kommende Woche (16.4.2024)

Das Wetter in Escorca: Sonnige Aussichten mit einigen Wolken

Das idyllische Örtchen Escorca auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner angenehmsten Seite. Mit einem Mix aus Sonnenschein und wenigen Wolken können sich Einwohner und Besucher auf eine Reihe von frühlingshaften Tagen freuen, die hervorragend für Ausflüge im Freien geeignet sind.

Wettertrend für Escorca vom 16. April bis zum 23. April 2024

Die Woche beginnt am Dienstag, den 16. April, mit einer leichten Bewölkung. Die Tageshöchsttemperatur wird bei angenehmen 16 Grad Celsius liegen, und das bei schwachem Wind von nur 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1016 hPa können Sie den Tag in vollen Zügen genießen. Die Sonne wird um genau 5:08 Uhr auf- und um 18:27 Uhr untergehen.

Am Mittwoch ziehen etwas mehr Wolken auf und sorgen für eine bedecktere Himmelssicht. Trotz der Wolken bleibt es mit 12 Grad Celsius relativ mild. Ein leichter Wind wird durch die Straßen von Escorca wehen und für eine frische Brise sorgen. Die Sonne grüßt uns an diesem Tag bereits um 5:07 Uhr morgens und verabschiedet sich um 18:28 Uhr am Abend.

Der Donnerstag zeigt sich mit leichtem Regen und ist bei 11 Grad Celsius etwas frischer. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt und der Wind hält sich konstant. Die Feuchtigkeit steigt auf 76 Prozent und verleiht der Luft eine spürbare Frische. Sonnenauf- und -untergang sind um 5:05 Uhr bzw. 18:29 Uhr.

Das Wochenende nähert sich mit einem strahlend blauen Himmel über Escorca. Am Freitag können Sie sich auf einen klaren Tag mit 16 Grad Celsius freuen; perfekt für alle, die draußen aktiv sein möchten. Der Samstag erhöht die Temperatur auf 18 Grad und wird der wärmste Tag der Woche sein. Das Wetter bleibt klar und der Wind schwach. Genießen Sie den längsten Tag der Woche, wenn die Sonne schon um 5:03 Uhr auf- und erst um 18:31 Uhr untergeht.

Die neue Woche startet mit konsistent angenehmen Bedingungen. Sowohl der Sonntag als auch der Montag bieten klaren Himmel bei Temperaturen um die 16 Grad Celsius. Mit einem leichten Zuwachs an Wind kann der Tag auch für Wassersportler interessant werden. Der Dienstag wird ein wenig bewölkter sein, aber mit 16 Grad Celsius und sanftem Wind bleibt das Wetter weiterhin freundlich und einladend.

Zum Abschluss blicken wir auf den Mittwoch, den 23. April, der einige zerstreute Wolken bereithält. Mit 16 Grad Celsius und einem leichten Wind bleibt es beständig, und wir können uns auf einen weiteren schönen Tag auf der Insel freuen.

Fazit: Die Woche in Escorca – ein Frühlingsgenuss

Insgesamt steht Escorca eine Woche bevor, die mit vielen Sonnenstunden und nur gelegentlich leichten Regenschauern für Freude sorgt. Angenehme Temperaturen und leichte Winde bieten die perfekte Kulisse für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Unser Tipp: Halten Sie Ihre Jacken bereit für die kühleren Tagesanfänge und Abendstunden, um das frühlingshafte Wetter in vollen Zügen genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.4.2024, 01:34:20. +++