Ausblick auf die Wetterlage in Palma: Die kommenden 7 Tage versprechen mildes Frühlingswetter mit vereinzelten Regenschauern (17.4.2024)

Wetterprognose für Palma, Mallorca: 17. April bis 24. April 2024

Die Frühlingstemperaturen auf der beliebten Baleareninsel Mallorca stehen ganz im Zeichen milder Bedingungen mit ein paar leichten Regenschauern. Wer in der nächsten Woche durch die Straßen Palmas schlendern will, kann sich auf eine angenehme Wetterlage freuen. Die ausführliche 7-Tage-Wettervorhersage für Palma gibt aufschlussreiche Details.

Der Wetterüberblick für Palma: Sanfte Brisen und leichte Regentropfen

Eine leichte Brise weht über Palma und bringt an manchen Tagen ein wenig Regen mit sich. Die Temperaturen bleiben durchgehend in einem komfortablen Bereich, sodass es sich lohnt, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Palmas in vollen Zügen zu genießen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren leicht, doch es verspricht, länger hell zu bleiben, was ideale Bedingungen für abendliche Aktivitäten im Freien schafft.

Wöchentliche Wetteraussichten für Outdoor-Aktivitäten in Palma

Ob für Spaziergänge entlang der Promenade, Erkundungstouren durch die historische Altstadt oder entspannte Abende in einem der zahlreichen Cafés – das Wetter in Palma ist in der kommenden Woche wohlgesonnen. Die Temperaturen und Niederschläge sollten keine großen Pläne durchkreuzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:47:47. +++