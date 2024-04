7-Tage-Wetterausblick für Ses Salines: Leichte bis mäßige Regenschauer und klare Frühlingstage (18.4.2024)

Frühlingshaftes Wetter in Ses Salines mit wechselhaften Bedingungen

Das Wetter in Ses Salines hält für seine Bewohner und Besucher im April eine abwechslungsreiche Woche bereit. Die kommenden Tage präsentieren sich mit einem Gemisch aus Sonne, Wolken und Regen - typisch für den mallorquinischen Frühling. Kunstliebhaber und Naturfreunde können die angenehmen Temperaturen für Ausflüge ins Freie nutzen oder sich in den zahlreichen Cafés und Galerien der Stadt inspirieren lassen.

Wettervorhersage für den 18. April 2024:

Der Mittwoch beginnt in Ses Salines mit leichtem Regen und einer Temperatur von 14°C, was Besucher dazu einlädt, die wetterfeste Kleidung hervorzuholen und sich die kulturelle Vielfalt der Stadt indoor anzuschauen. Der Wind weht leicht mit 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 79%, was für einen leicht drückenden Eindruck sorgen könnte, während der Luftdruck 1016 hPa beträgt.

Wettertrend und Prognose für die kommenden Tage:

In den nächsten Tagen können wir uns über mehr Sonnenstunden und gelegentliche Wolken freuen, wobei höhere Temperaturen bis zu 18°C erreicht werden. Das Wochenende zeigt sich dann wieder von einer nassen Seite mit Regen und Temperaturen um die 10°C.

Freizeitgestaltung und Veranstaltungstipps:

Die kulturellen Highlights von Ses Salines bieten bei jedem Wetter ein abwechslungsreiches Programm. Für die sonnigen Tage empfehlen sich Spaziergänge entlang der Salzfelder und Küstenabschnitte, während die Museen und Galerien der Stadt bei Regenwetter willkommene Zufluchtsorte sind. Werfen Sie auch einen Blick auf die Veranstaltungskalender, denn in Ses Salines wird Kreativität und Lebensart großgeschrieben.

Halten Sie sich stets über die aktuellsten Wettervorhersagen und Freizeitempfehlungen auf dem Laufenden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche in Ses Salines!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 02:00:37. +++