7-Tage-Wettertrend für Son Servera: Voraussagen für die Woche vom 18.04.2024 bis 25.04.2024

Wetteraussichten für Son Servera: Wechselhaft und frühlingshaft

Die Bewohner und Besucher von Son Servera können sich in der kommenden Woche auf typisch wechselhaftes Frühlingswetter einstellen. Mit Temperaturen, die überwiegend im milden Bereich liegen, bietet die Wetterlage einige Gelegenheiten, die vielfältigen Freizeitaktivitäten auf Mallorca zu genießen.

Wetterübersicht: Regen und Auflockerungen

Am Donnerstag, den 18. April 2024, herrscht bei Temperaturen von 13°C gemäßigter Regen vor, was zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 84% führt. Der Wind weht mit gemäßigten 10 km/h, was für eine frische Brise sorgt. Der Tag begrüßt uns mit einem Sonnenaufgang um 05:04 Uhr und verabschiedet sich um 18:27 Uhr in den Abend.

Das Wochenende startet mit gebrochenen Wolken am Freitag (19. April 2024), wobei die Temperaturen auf bis zu 15°C ansteigen. Mit einem leichten Anstieg des Windes auf 12 km/h bleibt das Wetter angenehm und lädt zu einem Spaziergang entlang der Küste ein. Sonnenauf- und -untergang markieren den Tag von 05:02 Uhr bis 18:28 Uhr.

Das Wetter beruhigt sich ein wenig am Samstag, den 20. April 2024, mit wenigen Wolken am Himmel und milden 16°C. Der Wind lässt mit 8 km/h nach, und die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 68%. Der Frühling zeigt sich von seiner angenehmen Seite und ermöglicht es, die Schönheiten Son Serveras in vollen Zügen zu genießen.

Beginn der neuen Woche mit leichtem Regen

Die neue Woche startet mit zerstreuten Wolken am Sonntag (21. April 2024) und hält die Temperatur konstant bei 15°C. Ein leichter Windzug von 10 km/h wird von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 54% begleitet. Licht und Schatten spielen ihr Naturschauspiel von Sonnenaufgang um 04:59 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:30 Uhr.

Am Montag, den 22. April 2024, werden leichter Regen und 15°C erwartet. Eine leichte Brise von 5 km/h sorgt für eine frische Atmosphäre, während die Luftfeuchtigkeit auf 62% steigt. Der Tag erwacht um 04:58 Uhr und neigt sich um 18:31 Uhr dem Ende zu.

Den Höhepunkt der Niederschläge erreichen wir am Dienstag, dem 23. April 2024, mit moderatem Regen und einer Abkühlung auf 11°C. Der Wind bläst mit 9 km/h, und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 86% lässt die Luft schwer und feucht werden. Trotz des Regens bietet Son Servera mit seiner Atmosphäre auch an solchen Tagen einen besonderen Charme. Der Tag beginnt um 04:57 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Den Abschluss der Woche bildet Mittwoch, der 24. April 2024, mit leichtem Regen und einer leichten Erwärmung auf 12°C. Der Wind hält sich mit 10 km/h weiterhin moderat. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 71%, und der Luftdruck könnte mit 1010 hPa für einige empfindlich auf das Wohlbefinden wirken. Ein letzter Sonnenuntergang um 18:33 Uhr beendet das naturbelassene Spektakel der Woche.

Der Ausblick auf Donnerstag, den 25. April 2024, prognostiziert weiterhin leichten Regen, bei dem das Thermometer wieder auf 13°C steigt. Der Wind verstärkt sich auf 12 km/h, die Luftfeuchtigkeit hält sich beständig bei 66%. Auch dieser Tag lädt dazu ein, die malerischen Landschaften und Kulturschätze von Son Servera zu erkunden, mit Sonnenaufgang um 04:54 Uhr und Sonnenuntergang um 18:34 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 02:03:42. +++