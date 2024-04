Wetter Campanet (18.04.24 bis 25.04.24): Aktuelle Wettervorhersage und Wochenübersicht

Wetterbericht für Campanet: Vorhersage vom 18. bis 25. April 2024

Erleben Sie mit unserer Wettervorhersage eine ausführliche Übersicht über das Wetter in Campanet auf Mallorca für die kommende Woche. Bleiben Sie stets informiert über alle meteorologischen Schwankungen und planen Sie somit optimal Ihre Vorhaben - sei es ein gemütlicher Spaziergang durch die herrliche Landschaft Campanets oder eine der vielen anderen Freizeitaktivitäten, die Mallorca zu bieten hat.

Wochenwetter in Campanet: Leichte Regenschauer und Sonnenschein im Wechsel

Mittwoch, 18.04.24: Die Woche beginnt in Campanet mit frischen 16°C und vereinzelt fällt leichter Regen, was die Landschaft in ein sattes Grün taucht. Der Wind weht mit sanften 7 km/h, bietet also perfekte Bedingungen für einen Spaziergang mit Regenschirm.

Donnerstag, 19.04.24: Die Temperaturen klettern leicht auf 18°C an, bei weiterhin leichtem Regen. Der Wind bleibt moderat bei 8 km/h, während sich die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 45% einpendelt.

Freitag, 20.04.24: Mit einem klaren Himmel und erneut angenehmen 18°C lädt Campanet zu einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten ein. Der Wind beruhigt sich auf eine leichte Brise von 5 km/h.

Samstag, 21.04.24: Verstreute Wolken ziehen auf, doch mit 17°C bleibt es mild. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei 5 km/h, was für eine entspannte Atmosphäre sorgt.

Sonntag, 22.04.24: Leichter Regen kehrt zurück und es kühlt auf 15°C ab. Nutzen Sie die Gelegenheit, das Inselinnere zu erkunden, während die Natur von den Regentropfen gewaschen wird.

Montag, 23.04.24: Der Regen verschärft sich zu einem mäßigen Schauer und es kühlt signifikant auf 9°C ab. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 91% und die Wetterbedingungen weisen auf einen gemütlichen Tag in einem der vielen Cafés von Campanet hin.

Dienstag, 24.04.24: Mit weiterhin mäßigem Regen und 10°C bleiben die Bedingungen für wetterfeste Unternehmungen bestehen. Der Wind verstärkt sich leicht auf 6 km/h.

Mittwoch, 25.04.24: Die Woche klingt in Campanet mit leichtem Regen und leicht frischeren 12°C aus. Ein guter Tag, um die Kultur und Geschichte Campanets in einem der lokale Museen zu erkunden.

Die Wetterlage in Campanet lädt zu einer gemischten Palette von Aktivitäten ein, von Wanderungen in der Natur bis hin zum Entdecken kultureller Sehenswürdigkeiten. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit durchweg angenehm und der Regen sorgt für eine belebende Frische.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:29:55. +++