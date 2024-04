Wettervorhersage für Binissalem: Eine Woche voller Sonne und Wolken (18.4.2024)

Wetterüberblick: Binissalem zwischen Sonnenschein und Aprilregen

Der April macht seinem Ruf alle Ehre in BinissalemBinissalem, mit einem Wetter, das für die kommende Woche eine Mischung aus sonnigen Tagen und typischen Frühlingsregen verspricht. Während die Temperaturen angenehme Höchstwerte erreichen, sollten die Einwohner und Besucher die Schirme nicht allzu weit wegpacken.

Die Wetteraussichten für die nächsten sieben Tage:

Am 18. April 2024 ziehen leichte Regenschauer mit Temperaturen um die 16°C durch Binissalem, während der schwache Wind mit nur 5 km/h kaum spürbar ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 57%, und der Luftdruck bei 1016 hPa. Der Tag erwacht um 5 Uhr 6 und die Sonne verabschiedet sich um 18 Uhr 29.

Darauf folgt der 19. April 2024, an dem sich vereinzelte Wolken am Himmel zeigen, die das Sonnenlicht diffus durchlassen. Mit Temperaturen bis zu 18°C und einer Luftfeuchtigkeit von 42% wird es ein angenehmer Tag. Der Windstille bleibt beständig bei 5 km/h, und der Druck steigt leicht auf 1022 hPa.

Der 20. April 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und verspricht das wärmste Wetter der Woche mit bis zu 21°C. Die Windschwäche von nur 3 km/h lässt die Flaggen ruhig hängen, während die Luftfeuchtigkeit bei 43% verharrt.

Am 21. April 2024 treten erneut zerstreute Wolken in Erscheinung, was zu einer kleinen Abkühlung auf 19°C führt. Die beständig leichten Brisen und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 44% sorgen weiterhin für angenehmes Frühlingswetter.

22. April 2024: Leichte Regenfälle kühlen die Atmosphäre auf 16°C ab, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit die auf 50% steigt. Der Tag bleibt jedoch windstill bei 3 km/h.

Die Woche neigt sich mit stärkeren Regengüssen am 23. und 24. April 2024 dem Ende zu, an denen das Thermometer nur noch Höchstwerte von 9°C anzeigt. Die Feuchtigkeit erreicht am 23. April ihren Höhepunkt mit 91% und klingt am nächsten Tag auf immer noch hohe 87% aus, während der Wind sich auf 4-5 km/h einstellt.

Zum Abschluss der Woche erwartet uns am 25. April 2024 nochmals leichter Regen, jedoch mit einer leichten Erwärmung auf 11°C. Die Luftfeuchtigkeit geht auf 75% zurück und der leicht erhöhte Wind von 5 km/h sorgt für etwas Bewegung im Frühlingstag.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:26:40. +++