LlubíLlubí auf Mallorca bereitet sich auf eine vielfältige Wetterwoche vor, die von gemäßigten Temperaturen und verschiedenen Wetterlagen geprägt ist. Von satten Sonnenstrahlen bis hin zu nährendem Niederschlag wird den Insulanern und Besuchern eine spannende Palette an Wetterbedingungen geboten.

Ein Blick auf das kommende Wetter in Llubí

Am Samstag, den 20. April 2024, erwarten uns angenehme 20°C unter einem Himmel mit vereinzelten Wolken. Eine leichte Brise mit 6 km/h sorgt für frische Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt.

Sonntag, der 21. April, zeigt sich mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 18°C. Der Wind frischt leicht auf 7 km/h auf, bei einer Feuchtigkeit von 46%.

Der Montag bringt dann den ersten Regen der Woche, mit leichten Schauern und kühleren 11°C. Der Wind nimmt auf 9 km/h zu, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 48% steigt.

Mit Regen durch die Wochenmitte

Der Dienstag (23. April) bleibt nass mit leichtem Regen und milden 14°C, bei schwachem Wind mit nur 4 km/h.

Am Mittwoch setzen sich die bedeckten Wolken fort, während die Temperaturen weiterhin bei komfortablen 14°C bleiben. Auch hier zeigt sich nur ein schwacher Windzug.

Donnerstag, der 25. April, leitet den Übergang zu besserem Wetter ein. Trotz überwiegendem Wolkenhimmel klettern die Temperaturen auf wärmere 19°C, bei konstantem Wind und einem Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 40%.

Wochenende mit Lichtblicken in Llubí

Zum Ende der Woche hin, am Freitag und Samstag, kehrt der Regen zurück, doch die Temperaturen bleiben mit 22°C am Freitag und 20°C am Samstag angenehm mild. Der Wind hält sich in Grenzen und es wird lebhafter mit Werten um die 7 km/h beziehungsweise 2 km/h.

Die Sonnenauf- und -untergänge bieten täglich spektakuläre Szenen und die Zeiten variieren leicht über die Woche: Beginnend mit 05:02 Uhr am Samstag, den 20. April und endend mit 18:37 Uhr am Freitag, den 27. April. Mit dieser abwechslungsreichen Wetterlage empfiehlt es sich, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Behalten Sie Jacke sowie Sonnenbrille stets griffbereit!

