Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in seiner typischen Vielfalt. Das zeigt sich auch in der aktuellen Wetterprognose für Inca, wo die kommende Woche einen Mix aus sonnigen Abschnitten, bewölktem Himmel und leichten Regenfällen bringt. Die Temperaturen bleiben dabei angenehm mild, perfekt für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung der Inselregion.

Milde Brise und leichte Wolken: Das Wetter am 20. April 2024

Am Samstag, dem 20. April, werden die Einwohner und Besucher Incas mit leichter Bewölkung und einer Höchsttemperatur von angenehmen 21°C begrüßt. Mit einer leichten Brise von 4 km/h ist es ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden, ohne sich um zu intensive Sonnenstrahlung oder zu hohe Temperaturen sorgen zu müssen. Bereits beim Sonnenaufgang um 5:03 Uhr offenbart sich der Himmel von seiner malerischen Seite und beschert uns bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr einen Tag, der viel Raum für Aktivitäten im Freien lässt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 36%, was ein angenehmes Gefühl für alle Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Klarer Himmel und frühlingshafte Frische: 21. bis 22. April 2024

Während der klare Himmel am Sonntag, dem 21. April, mit einer Höchsttemperatur von 18°C über Inca wacht, wird der Wind leicht auf 5 km/h anziehen. Ein Tag, der sich mit seiner klaren Sicht und erfrischenden Brise perfekt für lange Spaziergänge entlang der Strände oder durch die malerischen Gassen Incas eignet. Mit Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und Sonnenuntergang um 18:32 Uhr ist ausreichend Tageslicht für alle Unternehmungen vorhanden.

Der Montag, 22. April, bringt mit sich leichten Regen und kühle 10°C. Ein guter Anlass, um die lokale Gastronomie zu erleben oder eines der vielen Museen der Insel zu besuchen.

Wechselhafte Bedingungen: 23. April bis 27. April 2024

Vom 23. April bis zum Ende der Woche bleibt das Wetter in Inca wechselhaft. Leichter Regen und überwiegend bewölkte Bedingungen wechseln sich ab, während die Temperaturen zwischen 12°C und 20°C variieren. Besondere Vorsicht ist am 25. April geboten, wenn der Luftdruck auf 1007 hPa sinkt, was ein Vorbote für intensivere witterungsbedingte Umstände sein kann. In dieser Zeit wird leichtes Gepäck und wetterfeste Kleidung empfohlen, um sich gegen unerwartete Regenschauer zu wappnen.

Das Wochenende des 26. und 27. April präsentiert sich mit leichten Regenschauern, jedoch auch mit Temperaturen, die ein warmes 20°C erreichen können. Diese gemäßigten Bedingungen laden dazu ein, die Natur Mallorcas in ihrer üppigen Frühlingsblüte zu genießen, bevor der Hochsommer die Landschaft in ihr trockenes Sommerkleid kleidet.

