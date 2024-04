Begrüßen Sie den Frühling auf Mallorca mit einer genauen Wettervorhersage für die kommende Woche. Ob Sie Ihre Urlaubspläne schmieden, Freizeitaktivitäten im Freien organisieren oder einfach nur wissen möchten, wann Sie den besten Café con Leche unter der mallorquinischen Sonne genießen können, hier erfahren Sie alles über das Wetter in Palma de Mallorca vom 21. bis 28. April 2024.

Strahlender Sonnenschein und milde Brise zum Wochenstart

Die Woche startet in Palma mit einem klaren Himmel und angenehmen 19°C. Am Sonntag, dem 21. April 2024, können Sie eine leichte Brise von nur 4 km/h genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%, was einen trockenen und angenehmen Tag verspricht. Zudem befindet sich der Luftdruck bei 1016 hPa. Genießen Sie den Tag mit einem Spaziergang durch die Altstadt oder am Strand, bevor die Sonne um 18:32 Uhr untergeht.

Regnerische Veränderungen mit Beginn der neuen Woche

Der Montag, 22. April, bringt moderate Regenfälle bei Temperaturen um die 10°C. Stärkere Windböen von bis zu 8 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 66% kündigen eine merkliche Wetteränderung an. Der Druck bleibt stabil bei 1017 hPa. Vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen und achten Sie auf den Sonnenaufgang um 05:01 Uhr und -untergang um 18:33 Uhr.

Leichte Regenfälle und milde Temperaturen zur Wochenmitte

Die Mitte der Woche zeigt sich mit leichtem Regen am Dienstag und Mittwoch bei Temperaturen von 10°C bzw. 14°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von jeweils 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 85% am Dienstag sowie 52% am Mittwoch bleibt das Wetter mild und frühlingshaft. Barometerstände verbleiben bei 1016 hPa, perfekt für ruhige Momente in einem der charmanten Cafés der Stadt.

Bewölkung nimmt zu, Temperatur steigt weiterhin

Am Donnerstag, 25. April, liegt eine bedeckte Wolkendecke über Palma, was jedoch die Temperaturen nicht davon abhält, auf 17°C anzusteigen. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 45%. Die Woche geht weiter mit leichtem Regen bei 16°C am Freitag und Samstag, während der Sonntag mit 16°C und aufgelockerter Bewölkung aufwartet.

Wetterhöhepunkte zum Monatsende

Der Abschluss der Woche und des Monats, am Montag, dem 28. April, präsentiert sich mit leichtem Regen und der höchsten Temperatur der Woche, ganzen 20°C. Stärkere Windböen von bis zu 8 km/h und eine mäßige Luftfeuchtigkeit von 51% lassen das herannahende Sommerwetter erahnen. Behalten Sie jedoch die Luftdruckveränderungen im Auge, da ein Abfall auf 1007 hPa durchaus spürbar sein kann.

Mit diesen umfassenden Wetterinformationen können Sie ihre Pläne für Palma optimal gestalten und jeden Tag bestmöglich nutzen. Verpassen Sie keine Gelegenheit, das Beste aus Ihrem Mallorca-Erlebnis herauszuholen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:37:57. +++