Das Wetter auf Mallorca ist bekannt für seine Sonnentage und milden Temperaturen, doch auch hier gibt es Tage, an denen der Himmel seine wechselhafte Seite zeigt. Die Kommende Woche in Son Servera wird eine solche Mischung aus klarem Himmel, Regenschauern und wechselnder Bewölkung mit sich bringen, die typische Merkmale für die frühlingshafte Übergangszeit sind.

Entspannter Sonntag mit klarem Himmel

Der 21. April 2024 beginnt mit freundlichem Wetter. Mit einer Höchsttemperatur von 15°C und einem klaren Himmel können die Einheimischen und Besucher von Son Servera einen angenehmen Tag im Freien verbringen. Der Wind weht schwach mit 9 km/h, und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 56%. Die Sonne geht um 4:59 Uhr auf und um 18:30 Uhr unter, was genügend Zeit für Aktivitäten im Freien bietet.

Wechselhaftes Wetter zieht auf

Doch das Wetter nimmt ab dem 22. April eine Wendung. Mit leichten Regenfällen und einer Temperatur von etwa 11°C wird es nötig sein, bei Außenaktivitäten entsprechende Regenkleidung bereitzuhalten. Der Wind verstärkt sich leicht auf 10 km/h und der Luftdruck bleibt stabil bei 1018 hPa.

Der 23. April bringt moderaten Regen und lässt das Thermometer weiter auf 9°C sinken. Die Besucher und die lokale Bevölkerung müssen sich auf stärkere Niederschläge und einen zunehmenden Wind von 11 km/h einstellen.

Blick auf die Wochenmitte: Regen lässt nicht nach

Die Wetterlage ändert sich zur Wochenmitte nur geringfügig. Am 24. April bleibt es bei moderaten Regenfällen und einer milderen Temperatur von 14°C. Der Wind bleibt konstant, die Feuchtigkeit sinkt jedoch etwas auf 41%.

Erholung am Donnerstag und Freitag

Am 25. April lässt der Regen nach und der Himmel zeigt sich in einem Gewand aus dichten Wolken, die Temperaturen erreichen angenehme 15°C, herrlich für einen Spaziergang entlang der Küste, wenn auch der Himmel bedeckt ist. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder auf 61% an.

Der Freitag, 26. April, kündigt sich mit leichtem Regen bei 16°C an. Auch hier ist mit einer vergleichsweise hohen Luftfeuchtigkeit von 57% zu rechnen.

Das Wochenende kündigt sich besser an

Das Wochenende beginnt am 27. April mit weiterem leichtem Regen, aber die Temperaturen bleiben stabil bei 15°C und der Wind beruhigt sich auf 7 km/h. Zum Endspurt der Woche, am 28. April, zeigt sich das Wetter von einer besseren Seite: Die Temperaturen steigen auf 20°C an, begleitet von aufgelockerter Bewölkung, was den Sonntag zum Highlight der Woche macht.

