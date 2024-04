Fornalutx, die idyllische Gemeinde auf Mallorca, kann sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen einstellen. Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu nassen Überraschungen reicht die Palette der Wettervorhersagen für die kommende Woche. Tauchen Sie ein in die detaillierte Analyse des Wetters vom 21. April bis zum 28. April 2024 und erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Sie in Fornalutx unterwegs sind oder Ihren Urlaub dort verbringen möchten.

Klare Verhältnisse zu Wochenbeginn

Der Sonntag, 21. April 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Maximaltemperatur von 17 °C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 46 % liegt. Genießen Sie an diesem Tag das warme Wetter bei einem Spaziergang durch die pittoresken Straßen Fornalutxs oder entspannen Sie sich bei einer Kaffeepause am Platz.

Regnerische Aussichten zur Wochenmitte

Der Montag und Dienstag, 22. und 23. April 2024, stehen im Zeichen des Regens. Mit Temperaturen um die 8 °C und moderatem Regen ist eine entsprechende Jacke oder ein Regenschutz zu empfehlen. Trotz des Regens ist das Wetter ideal, um die frische Luft und die Natur Mallorcas zu genießen, solange man sich angemessen kleidet.

Leichte Besserung mit bedecktem Himmel

Der Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. April, locken mit höheren Temperaturen von bis zu 15 °C, allerdings muss mit leichten Regenschauern gerechnet werden. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 50 %, und mit einem leichten Wind bleiben die Bedingungen angenehm für Außenaktivitäten.

Heiteres Ende der Wetterwoche

Das Wochenende kündigt sich mit besserem Wetter an. Der Samstag, 27. April, zeigt sich mit vereinzelten Wolken und einer genussvollen Temperatur von 14 °C, während der Sonntag, 28. April, mit aufgelockerter Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 19 °C den Höhepunkt der Woche bildet. Es ist ein perfekter Tag, um die zahlreichen Freizeitangebote in Fornalutx wahrzunehmen oder einen Ausflug an die Küste zu planen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Schönheit von Mallorca zu erleben, egal ob die Sonne scheint oder die Regentropfen leise an Ihr Fenster klopfen. Diese Woche bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vielseitigkeit des Klimas in Fornalutx zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:31:37. +++