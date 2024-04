Das malerische Santa Maria del Camí auf Mallorca lädt mit seinem angenehmen Klima viele Besucher ein, die schöne Insel zu erkunden. Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Wir bieten ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 21. April bis zum 28. April 2024.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Beginnend mit einem klaren Himmel und einer erfrischenden Brise, können Sie am 21. April 2024 perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten erwarten. Es werden Höchsttemperaturen um die 19°C bei einem sanften Wind von 4 km/h gemessen. Diese Bedingungen sorgen für eine relative Luftfeuchtigkeit von 42%, ein idealer Tag, um das wunderschöne Santa Maria del Camí zu genießen.

Beachten Sie jedoch, dass sich das Wetter ab dem 22. April mit moderatem Regen und einer deutlichen Abkühlung auf 9°C merklich verändert. Wind und eine gestiegene Luftfeuchtigkeit von 69% werden das Auftreten von Regen begünstigen, daher ist es ratsam, für die kommenden Tage einen Regenschutz parat zu haben.

Die folgenden Tage, insbesondere der 23. und 24. April, werden weiterhin von milden Regenfällen bei moderaten Temperaturen von 8°C und 14°C geprägt sein. Dank der relativ schwachen Winde bleibt die Regenerfahrung angenehm und stellt keine größere Beeinträchtigung dar.

Mit leicht bedecktem Himmel und Temperaturen um 17°C, bietet der 25. April eine kleine Pause vom Regen, jedoch bleibt es mit einem leicht erhöhten Luftdruck weiterhin frisch. Gleiches kann für den 26. April mit leichten Regenschauern, wiederum bei 17°C erwartet werden.

Der Trend zu angenehmeren Wetterbedingungen setzt sich am 27. April mit vereinzelten Wolken und erneuten 16°C fort. Die Woche endet positiv mit einem Anstieg der Temperaturen auf 21°C bei vereinzelten Wolken am 28. April. Das ist ein idealer Tag für alle, die das Inselleben auf Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

Ausblick auf das Wochenende

Das kommende Wochenende zeigt sich von einer freundlicheren Seite mit milden Temperaturen und einer guten Mischung aus Sonne und Wolken. Das perfekte Wetter, um die charmanten Weingüter oder die historische Innenstadt von Santa Maria del Camí zu erkunden. Der anstehende Sonnenaufgang um 4:52 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:39 Uhr eröffnen lange und genussvolle Tage auf der Insel.

Unsere Wettervorhersage hält Sie stets informiert, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können und keine Überraschungen erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:43:33. +++