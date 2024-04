Die kommende Woche in Campos, Mallorca, verspricht, die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen zu lassen. Mit einer 7-Tage-Wettervorhersage, die überwiegend klaren Himmel und sommerliche Temperaturen verkündet, lässt die Insel das Frühlingswetter von seiner schönsten Seite zeigen.

Milde Brisen und Sonnenstrahlen: Das Wetter in Campos vom 20. April bis zum 27. April 2024

Zum Start in die Woche begrüßt uns Campos am 20. April 2024 mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen, die einen lauen 26°C erreichen. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite mit gerade einmal 4 km/h - ideal für einen entspannten Tag am Strand oder eine gemütliche Erkundungstour.

Am 21. April setzt sich das Idyll fort: Erneut sorgt ein klarer Himmel für beste Urlaubslaune, während das Thermometer angenehme 25°C anzeigt – perfekt für Outdoor-Aktivitäten und lange Sonnenbäder.

Der 22. April lässt keinen Wunsch offen, wenn es um sonniges Wetter geht. Strahlender Sonnenschein und 27°C werden für einen herrlichen Tag sorgen, an dem man das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen kann.

Über die Mitte der Woche hinaus nimmt das Thermometer sogar noch ein wenig zu. Der 23. April glänzt mit einem Maximum an Komfort und Wärme bei 28°C. Es scheint, als ob Campos ein kleines Stück Sommer vorwegnimmt.

Der Höhepunkt der temperaturellen Verwöhnung erlebt Campos am 24. April. Mit 30°C lädt die Atmosphäre ein, das vielleicht sogar zu einer erfrischenden Abkühlung im kristallklaren Wasser der inseltypischen Buchten.

Der Wind nimmt am 25. April etwas zu, bleibt aber mit 6 km/h immer noch im angenehmen Bereich, und die Temperaturen bleiben mit 29°C auf einem hohen Niveau.

Zum Ende der Woche hin, am 26. April, gibt es eine leichte Abkühlung und einen kleinen Vorgeschmack auf die Möglichkeit von Frühlingsregen. Bei 26°C werden leichte Niederschläge erwartet, die jedoch der guten Stimmung wenig Abbruch tun sollten.

Den Abschluss der Woche markiert das Datum 27. April. Hier erwartet die Bewohner und Gäste Campos' ein bedeckter Himmel, der jedoch mit angenehmen 26°C weiterhin für ein ausgezeichnetes Wohlfühlklima sorgt.

Fazit: Optimales Frühlingswetter für einen Besuch in Campos auf Mallorca

Alles in allem präsentiert sich das Wetter in Campos in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Die Temperaturen sind warm, aber nicht zu heiß, der Wind weht mild und der Himmel zeigt sich von seiner sonnigsten Seite – mit Ausnahme eines leichten Regenschauers als willkommene Abwechslung. Wer sich nach Sonnenschein sehnt und das mediterrane Flair sucht, für den ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Campos und Mallorca zu besuchen.

