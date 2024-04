ManacorManacor, das Herzstück Mallorcas, präsentiert sich in der kommenden Woche als eine Schatztruhe voller wettertechnischer Überraschungen. Vom klaren Himmelsblau bis hin zu erfrischenden Regengüssen - die Elemente zeigen sich in ihrer ganzen Vielfalt.

Heitere Aussichten: Sonniger Start in die Woche

Am Sonntag, den 21. April 2024, begrüßt uns Manacor mit einem makellosen Himmel - ein Idyll, wie es im Bilderbuch steht. Bei angenehmen 16 Grad Celsius dürfte der Tag perfekt für Aktivitäten unter freiem Himmel sein. Ein leichter Wind mit 8 km/h verspricht eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit von 49 Prozent und ein Luftdruck von 1017 hPa das Wohlgefühl abrunden.

Aprilwetter in seiner ganzen Pracht: Regentage in Aussicht

Wie so oft zeigt sich der April von seiner launischen Seite, und so ziehen schon am Montag, den 22. April, die ersten Regenwolken auf. Mit 10 Grad Celsius und moderatem Regenfall ist ein deutlicher Temperaturabfall zu spüren. Doch keine Sorge: Auch Regen hat seinen Charme, wenn man ihn mit der richtigen Einstellung betrachtet.

Das Nasse von oben bleibt uns auch am Dienstag und Mittwoch treu. Mit Temperaturen um die 8 bzw. 15 Grad Celsius und weiteren moderaten Regenschauern ist es ratsam, das Haus nicht ohne Schirm zu verlassen. Die Luftfeuchtigkeit klettert auf bis zu 90 Prozent, was die Regenwahrscheinlichkeit noch unterstreicht.

Lichtblick gegen Ende der Woche

Die gute Nachricht für alle Sonnenhungrigen: In Richtung Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder etwas. Leichte Regenfälle bei 18 Grad Celsius am Donnerstag und Freitag stellen eine milde Überleitung zu dem dar, was uns am Wochenende erwartet.

Am Samstag lockern sich die Wolken auf, und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel. Die Temperaturen halten sich stabil bei 17 Grad Celsius. Der Sonntag liefert dann eine überwiegende Bewölkung, birgt aber auch das Potenzial für die höchste Temperatur der Woche mit 21 Grad Celsius - ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer.

Resümee der Wetteraussichten in Manacor

Das Wetter ändert sich wie das Meer - mal ruhig, mal stürmisch. Die kommende Woche in Manacor bietet von Allem etwas. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten zwischen 4:51 Uhr und 18:37 Uhr lassen dabei jeden Tag in einem besonderen Licht erscheinen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:34:50. +++