Die Bewohner und Besucher von Ses Salines können sich in den kommenden Tagen auf eine breite Palette von Wetterbedingungen einstellen. Von klarem Himmel bis hin zu leichten und mäßigen Regenfällen wird die Wetterbühne in Ses Salines abwechslungsreich sein. Kommen Sie mit uns auf einen Ausflug durch die Wetterprognose und planen Sie Ihre Woche umsichtig.

Klare Aussichten und sanfte Brisen zum Wochenstart

21. April 2024: Der Sonntag in Ses Salines begrüßt Sie mit einem klaren Himmel und angenehmen 17°C. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h sorgt für Erfrischung, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% liegt. Genießen Sie die Sonnenstrahlen von 05:01 Uhr frühmorgens bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr am Abend. Beginnende Niederschläge mit milder Abkühlung

22. April 2024: Der Montag kündigt leichtere Regenfälle an und eine mildere Temperatur von 12°C, die von einem etwas stärkeren Wind von 10 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63%, was die Atmosphäre feuchter macht, während der Barometerdruck bei 1017 hPa bleibt. Mit Regenschirmen durch die Woche

In der darauffolgenden Woche, insbesondere am 23. und 24. April, halten Sie am besten Ihren Regenschirm griffbereit. Mäßiger Regen prägt diese Tage und lässt die Temperaturen auf 10°C bis 14°C sinken. Der konsequente Luftdruck und eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit zeichnen diese nasskalten Tage aus.

Überwiegend bedeckte Aussichten

25. April 2024: Der Himmel bleibt die meiste Zeit des Tages bedeckt, während Temperaturen um die 16°C zu erwarten sind. Ein leichter Wind und eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit sorgen für stabile Wetterverhältnisse.

Leichte Regenschauer und aufklarende Wolken

Der 26. und 27. April bringen leichtere Regenschauer mit Temperaturen die konstant bei 16°C verharren. Dies wird jedoch durch angenehme Zwischenphasen mit einigen Wolken gekrönt.

Ausblick: Sonne und Schauer im Wechselspiel

Zum Ende der Prognosewoche, am 28. April 2024, steigen die Temperaturen leicht an und erreichen 19°C. Leichter Regen könnte wieder aufflackern, doch insgesamt bleibt es ein gemäßigter Tag mit einem bunten Mix aus Sonne und Wolken. Und für Frühaufsteher, der Sonnenaufgang ist an diesem Tag um 04:52 Uhr und der Tag klingt um 18:37 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

