Estellencs-Wetter für die Woche vom 21. April bis 28. April 2024: Mit einem Blick auf die bevorstehende Woche in Estellencs, der malerischen Ortschaft auf Mallorca, dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine Vielzahl von Wetterlagen einstellen. Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern wird das mallorquinische Aprilwetter seinem Ruf gerecht und präsentiert sich abwechslungsreich.

Starker Wochenauftakt: Klarer Himmel und sanfte Brise

Sonntag, 21. April: Der Sonntag begrüßt uns mit klarem Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 16°C. Mit einer leichten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58 % bietet dieser Tag ideale Bedingungen für einen Spaziergang am Strand oder durch die Straßen von Estellencs. Der Sonnenaufgang ist für 5:03 Uhr vorgesehen, während der Sonnenuntergang um 18:33 Uhr einen malerischen Tagesabschluss verspricht.

Ein leichter Wechsel: Vom Sonnenschein zum Nieselregen

Montag, 22. April und Dienstag, 23. April: Zu Beginn der Woche halten die Temperaturen mit Höchstwerten von 11°C am Montag und 10°C am Dienstag an bzw. sinken leicht. Es ist mit leichtem Regen zu rechnen, was die Urlaubsstimmung jedoch nicht trüben sollte. Die frische Brise mit Windgeschwindigkeiten von 6 km/h begleitet sowohl den Montag als auch den Dienstag, wobei die Feuchtigkeit auf bis zu 83% steigt.

Temperaturanstieg und Bewölktung Mitte der Woche

Ab Mittwoch, 24. April, erwarten uns steigende Temperaturen, die am Donnerstag, 25. April, bereits wieder 15°C erreichen. Der Mittwoch bleibt mit leichten Regenschauern und Windgeschwindigkeiten von 6 km/h durchzogen, während am Donnerstag überwiegend bewölkte Himmel dominieren und die Windgeschwindigkeit leicht auf 7 km/h ansteigt.

Richtung Wochenende: Regnerische Aussichten

Das Wochenende läutet am Freitag, 26. April, mit leichten Regenfällen ein. Auch am Samstag, 27. April, und Sonntag, 28. April, lässt der Regen nicht nach; dennoch bleibt das Thermometer konstant bei angenehmen 14°C und 19°C. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h und sorgt für ein belebendes Klima.

Durch die gesamte Woche hindurch können geringe Luftdruckschwankungen verzeichnet werden, was typisch für das wechselhafte Frühjahrswetter auf der Baleareninsel ist. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten weisen einen minimal früheren Zeitpunkt auf, was den Tag etwas verlängert und mehr Zeit für Aktivitäten im Freien bietet.

Fazit: Eine Woche voller Überraschungen in Estellencs

Zusammenfassend betrachtet, liefert das Estellencser Wetter für die letzte Aprilwoche 2024 alle Elemente, die es braucht, um die Insel in ihrer vollen Pracht erleben zu können. Von warmen Sonnenstrahlen bis hin zu erquickenden Niederschlägen – jeder Tag wird seinen eigenen Charakter haben. Und obwohl Regenschirme phasenweise zum treuen Begleiter werden könnten, ist die Vorfreude auf wärmere Tage ein angenehmer Trost.

