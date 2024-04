Wenn Sie in den nächsten sieben Tagen in Portocolom unterwegs sind, erwartet Sie eine interessante Mischung aus Sonne, Regen und Wolken - typisch für das frühlingshafte Mallorca-Wetter. Hier ist Ihr täglicher Wetterbericht für die Woche vom 21. April bis zum 28. April 2024.

Wetter Highlights in Portocolom: Auftakt mit strahlendem Himmel (21.04.2024)

Der Sonntag begrüßt Sie mit einem klaren Himmel und angenehmen 16°C. Mit einer leichten Brise von nur 9 km/h, wird es ein idealer Tag, um die malerischen Straßen von Portocolom zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, und der Luftdruck bei 1017 hPa. Die Sonne wird um 5:00 Uhr aufgehen und uns bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr begleiten.

Wechselhaftes Wetter zieht auf (22.04.2024 - 23.04.2024)

Am Montag kündigen sich moderate Regengüsse an, die die Temperaturen auf kühle 11°C sinken lassen. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 61% und Windgeschwindigkeiten bei rund 10 km/h sind zu erwarten. Der Dienstag führt die regnerische Stimmung fort, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit von 89% und Temperaturen um die 9°C.

Rückkehr zu milderem Wetter (24.04.2024 - 25.04.2024)

Die Wetterlage beginnt sich am Mittwoch zu bessern mit Tageshöchsttemperaturen von 14°C und weiteren Regengüssen, die jedoch nachlassen. Donnerstag zeigt sich mit 17°C und überzogenen Wolken wärmer, aber immer noch bedeckt.

Das Wochenende naht (26.04.2024 - 28.04.2024)

Das Wochenende beginnt mit leichtem Regen am Freitag und hält an mit 17°C. Der Samstag bietet eine Atempause mit verstreuten Wolken und gleichen Temperaturen. Der Sonntag verspricht eine weitere Erhöhung auf 19°C, obwohl der Himmel überwiegend bewölkt bleiben wird.

Obwohl das Wetter in Mallorca wechselhaft sein kann, bietet es immer die Gelegenheit, die vielfältigen Schönheiten der Insel zu entdecken - sei es bei einer Wanderung, einer Stadtbesichtigung oder einem entspannenden Tag am Strand von Portocolom. Packen Sie also sowohl Ihre Sonnencreme als auch Ihren Regenschirm ein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:49:22. +++