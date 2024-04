ValldemossaValldemossa, das malerische Bergdorf im Herzen von Mallorca, wird in der letzten Aprilwoche 2024 eine Mischung aus sonnigem und regnerischem Frühlingswetter erleben. Bereiten Sie sich auf eine abwechslungsreiche Woche vor, in der Sie sowohl die warme Sonne Mallorcas genießen als auch mit Ihrem Regenschirm für gelegentliche Schauer gerüstet sein sollten.

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen zum Wochenbeginn

Den Auftakt der Woche am Sonntag, den 21. April, macht ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen 18 Grad Celsius. Ein leichter Wind von 6 km/h wird für eine frische Brise sorgen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 52%. Genießen Sie die Sonnenstrahlen und das frühsommerliche Wetter ideal für eine Wanderung durch die malerische Umgebung oder einen Bummel durch die Straßen von Valldemossa.

Regenschauer kündigen sich an

Ab Montag, den 22. April, ziehen jedoch Wolken auf, und es wird mit mäßigem Regen bei kühleren Temperaturen um 10 Grad Celsius gerechnet. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 71% steigt. Am Dienstag setzt sich das nasse Wetter mit leichtem Regen bei ähnlichen Temperaturen fort, die Luftfeuchtigkeit steigt weiter auf 86% an.

Verbesserung gegen Wochenmitte

Mittwoch, der 24. April, hält weiterhin leichten Regen bereit, mit einer spürbaren Erholung der Temperaturen auf rund 14 Grad Celsius. Der Wind bleibt konstant, während zum Donnerstag hin die Bewölkung zunimmt und das Quecksilber auf 16 Grad steigt. Die Feuchtigkeit nimmt leicht ab, verharrt jedoch über der 50%-Marke.

Wochenendausblick: Milde Temperaturen trotz Regen

Das Wochenende zeichnet sich durch mildere Temperaturen aus, wobei leichter Regen zu erwarten ist. Am Freitag und Samstag bewegen sich die Temperaturen um die 15 Grad, während der Sonntag einen angenehmen Aufschwung auf 20 Grad mit sich bringt - begleitet von weiterem leichten Regen. Windgeschwindigkeiten erreichen am Samstag bis zu 9 km/h, lassen aber am Sonntag nach.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge bieten in dieser Zeit jeden Tag etwas mehr Tageslicht, mit dem frühesten Sonnenaufgang um 4:53 Uhr und dem spätesten Sonnenuntergang um 18:40 Uhr am Ende der Woche. So lädt Valldemossa trotz wechselhafter Wetterlage ein, die Idylle der Insel zu genießen.

