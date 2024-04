Willkommen zu Ihrer detaillierten Wettervorhersage für Santa Margalida auf Mallorca. Lassen Sie sich von uns durch die nächsten sieben Tage geleiten, in denen wir von klarem Himmel bis hin zu leichten Regenschauern alles erleben werden.

Heiter bis bewölkt – Die Wetterprognose bis zum Wochenende

Heiter bis bewölkt – Die Wetterprognose bis zum Wochenende Fangen wir mit den guten Nachrichten an: Der 21. April 2024 präsentiert sich mit einem klaren Himmel und angenehmen 16°C. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Santa Margalidas im Freien zu genießen, während ein leichter Wind mit 8 km/h für eine frische Brise sorgt.

Die fröhliche Stimmung könnte jedoch einen Dämpfer erleiden, denn am 22. April kommt leichter Regen auf, der die Temperaturen auf kühlere 11°C absinken lässt. Der Wind bleibt mit 9 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%.

Am 23. April zieht dann mittlerer Regen auf und lässt das Thermometer weiter auf 8°C fallen. Der Tag beginnt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit von 90%, was zu einer drückenden Stimmung beitragen könnte.

Temperaturanstieg und Regenschauer – Eine Mischung aus Sonne und Regen

Temperaturanstieg und Regenschauer – Eine Mischung aus Sonne und Regen Das Wetter in Santa Margalida nimmt in der zweiten Wochenhälfte eine positive Wendung, wobei der 24. April mit 17°C und voraussichtlichem mittleren Regen aufwartet. Der Wind nimmt am Nachmittag mit 10 km/h etwas zu.

Der 25. April bietet leichten Regen, aber die Temperaturen halten sich mit angenehmen 16°C recht stabil. Mit einem Wind von nur 5 km/h kann dieser Tag als erfrischend mild beschrieben werden.

Der 26. April bleibt trotz leichten Regens mit 17°C und einer Brise von 11 km/h relativ mild.

Auch am 27. April erwarten wir leichten Regen, obwohl die Temperaturen mit 17°C und einer Luftfeuchtigkeit von 43% angenehm bleiben werden.

Vorhersage-Highlight: Wärmeres Wetter zum Abschluss der Woche

Vorhersage-Highlight: Wärmeres Wetter zum Abschluss der Woche Den Abschluss der Woche bildet der 28. April mit einer deutlichen Erwärmung auf 22°C und einer bedeckten, aber trockenen Wetterlage – ein Vorgeschmack auf sonnigere Tage. Ein idealer Zeitpunkt für längere Aufenthalte im Freien mit leichtem Wind.

Genießen Sie die Vielfalt, die das Wetter in Santa Margalida für Sie bereithält und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Von sonnigen Spaziergängen bis zu gemütlichen Café-Besuchen bei Regenwetter – jede Wetterlage bietet die Chance, die Insel neu zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:42:23. +++