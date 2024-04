Die Bewohner und Besucher von Consell auf der wunderschönen Insel Mallorca können eine Woche voller klimatischer Kontraste erwarten. Unsere umfangreiche Wettervorhersage bietet einen detaillierten Blick auf die kommenden Tage, beginnend am 21. April bis hin zum 28. April 2024, damit Sie ihre Pläne entsprechend anpassen können. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was das Wetter in Consell für uns bereithält.

Ein sonniger Start in die Woche

Am Sonntag, den 21. April, strahlt die Sonne über Consell, und es erwartet uns ein Tag mit klarem Himmel. Mit angenehmen 19°C und einer leichten Brise von 4 km/h lädt das Wetter ein, die frische Luft und die natürliche Schönheit des Ortes zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei komfortablen 40%, während der Luftdruck bei 1016 hPa verzeichnet wird. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen den Tag um 5:02 Uhr bzw. 18:32 Uhr.

Regnerische Aussichten

Der Montag und der Dienstag bringt eine signifikante Wetteränderung mit sich. Am 22. April und 23. April werden wir Zeuge von moderatem Regen. Die Temperaturen sinken deutlich auf 9°C am Montag und 8°C am Dienstag, mit leicht steigender Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. So sollten Regenschirme und wasserdichte Jacken definitiv Teil Ihrer Garderobe sein. Der Luftdruck bleibt mit Werten von 1018 hPa und 1016 hPa relativ stabil.

Wetterberuhigung und steigende Temperaturen

Ab Mittwoch, den 24. April, nimmt der Niederschlag ab und es wird lediglich leichter Regen erwartet. Die Temperaturen beginnen zu steigen und erreichen am 25. April mit überwiegend bewölkten Himmel 17°C. Der Wind bleibt weiterhin sanft, und der Druck zeigt eine leichte Tendenz nach unten. Die folgenden Tage, 26. und 27. April, bieten ähnliche Bedingungen mit leichtem Regen und aufgelockerten Wolken.

Sonniges Finale mit Höchsttemperaturen

Die Wettervorhersage schließt die Woche mit einem äußerst angenehmen Tag ab. Am Samstag, den 28. April, freuen wir uns auf Höchsttemperaturen von 21°C. Mit verteilten Wolken am Himmel und einer frischen Brise ist es der perfekte Tag, um Consell und seine Umgebung zu erkunden.

Unsere Wettervorhersage soll Ihnen dabei helfen, Ihre Woche in Consell optimal zu planen. Ob Sie nun Vorkehrungen für regnerische Tage treffen müssen oder Ihre Aktivitäten im Freien planen, mit unserem Bericht bleiben Sie stets informiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:27:54. +++