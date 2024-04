Das Wetter in Inca sorgt in der kommenden Woche für ein Potpourri aus Sonne, Wolken und Regen - ein typisches Frühlingswetter auf Mallorca. Wir bieten Ihnen eine detaillierte Wetterprognose vom 21. April bis zum 28. April 2024, um gut informiert in die neue Woche zu starten.

Sonniger Start mit klarem Himmel

Am Sonntag, den 21. April, genießen Einheimische und Besucher einen herrlichen Tag mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 18°C. Der Wind weht leicht mit 5 km/h, was das perfekte Wetter für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Nasskalter Aprilcharakter

Der darauffolgende Montag und Dienstag sind geprägt von moderatem Regen. Die Temperaturen sinken am 22. April auf eine kühle Spitze von 9°C und halten sich am 23. April bei ähnlich niedrigen 8°C. Ein leichter Anstieg der Winde verspricht jedoch, die Regenwolken bald weiterzutreiben.

Besserung in Sicht: Erholung nach dem Regen

Ab dem 24. April zeigt sich eine deutliche Wetterbesserung. Trotz leichter Regenschauer steigen die Temperaturen wieder auf entspannte 16 bis 17°C. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit verringert sich, und die niedrige Windgeschwindigkeit sorgt für angenehme Tage.

Wolkenbilder am Himmel: Malerische Szenerie

Ende der Woche fügt sich das Wetterbild mit vereinzelten bis zerstreuten Wolken zusammen, was für spannende Lichtspiele sorgt. Dies ist ideal, um die einzigartige Landschaft Mallorcas in vollem Glanz zu erleben.

Temperaturhöhepunkt zum Abschluss

Den krönenden Abschluss bildet der 28. April, an dem mit 22°C der Temperaturhöchstwert erreicht wird. Die Sonne setzt sich durch die aufgelockerte Wolkendecke durch - ein deutliches Zeichen dafür, dass der mallorquinische Frühling in voller Blüte steht.

