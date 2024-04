Das Wetter in Lloret de Vistalegre hält in der letzten Aprilwoche des Jahres 2024 einige Überraschungen für uns bereit. Ein Wechsel aus sonnigen Tagen und regnerischen Perioden wird erwartet. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen angenehmen Frühlingswerten und leicht kühleren Tagen, die jedoch das mediterrane Klima der Insel Mallorca spiegeln.

Das erwartet Sie am Wochenende

Am Sonntag, den 21.04.2024, dürfen sich die Bewohner und Besucher von Lloret de Vistalegre über einen klaren Himmel freuen. Die Temperatur wird voraussichtlich bei 18°C liegen, und ein sanfter Wind mit 7 km/h wird für eine frische Brise sorgen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 43%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa. Der Tag beginnt früh um 5:01 Uhr mit einem malerischen Sonnenaufgang und endet um 18:31 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Die darauf folgende Woche beginnt mit moderatem Regen am Montag und Dienstag (22.04.2024 und 23.04.2024) bei Temperaturen von 10°C bzw. 8°C. Besonders am Dienstag wird eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 93% erwartet, was zu einem feuchten Tagesbeginn führen könnte.

Wettermitte der Woche

Mittwoch und Donnerstag (24.04.2024 und 25.04.2024) sehen leicht regnerisch aus, jedoch steigen die Temperaturen auf 16°C bis 18°C. Der Wind weht mäßig mit bis zu 9 km/h, und der Luftdruck zeigt einen leichten Rückgang auf 1007 hPa.

Wochenendausblick

Die Woche endet mit leichten Regenschauern und vereinzelten Wolken am Freitag und Samstag (26.04.2024 und 27.04.2024), bevor der Sonntag (28.04.2024) mit gebrochenen Wolken und der wärmsten Temperatur der Woche bei 22°C das Wetterbild abrundet. Der Sonnenuntergang an diesem Tag wird um 18:38 Uhr eine weitere Stunde des Tageslichts hinzufügen und damit auch die Möglichkeit, die Schönheit Lloret de Vistalegres zu genießen.

Fazit: Eine Woche voller Frühlingswetter

Die kommenden Tage in Lloret de Vistalegre präsentieren eine typische April-Wetterpalette mit wechselhaften Bedingungen, die von Regenschauern bis hin zu wärmender Sonne reichen. Ideal, um die vielfältige Landschaft von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:32:39. +++