Das Wetter in Muro zeigt sich in der kommenden Woche von einer recht wechselhaften Seite. Zwischen dem 21. April und dem 28. April 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf leichte Regenschauer und milde Temperaturen einstellen, welche typisch für das frühlingshafte Klima auf Mallorca sind.

Leichte Niederschläge prägen die Woche in Muro

Der Sonntag, der 21. April 2024, startet mit 15°C und leichtem Regen, begleitet von einem schwachen Wind mit Geschwindigkeiten um die 4 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%, ein Zeichen für das eher angenehme Außenklima. Der Luftdruck beträgt 1012 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:12 Uhr stehen wir vor einem Tag voller herbstlicher Eleganz.

Am Montag, den 22. April, kühlt sich das Wetter in Muro auf etwa 8°C ab, wobei der leichte Regen weiterhin anhält. Der Wind bleibt moderat mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 82%. Ein weiterer feuchter Tag, an dem der Druck auf 1011 hPa sinkt.

Der Dienstag, 23. April, setzt den Trend fort mit ähnlichen Temperaturen um die 8°C, leichtem Regen und ruhigem Wind von etwa 3 km/h. Die Feuchtigkeit steigt leicht auf 83%, bei einem fallenen Luftdruck von 1007 hPa.

Am Mittwoch, dem 24. April, zeichnet sich eine leichte Verbesserung ab, mit Temperaturen von bis zu 12°C und weiterhin leichtem Regen. Ein leicht auffrischender Wind von 5 km/h und ein etwas trockeneres Klima mit einer Luftfeuchtigkeit von 61% lassen Hoffnung aufkommen. Der Luftdruck sinkt jedoch weiter auf 1004 hPa.

Ein Lichtblick erscheint am Donnerstag, den 25. April, mit 14°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Ein frischer Wind von 7 km/h weht über die Insel, während sich die Luftfeuchtigkeit auf ein angenehmes Niveau von 34% reguliert. Der Luftdruck zeigt 1003 hPa an.

Der Freitag, der 26. April, bringt erneut leichteren Regen und Temperaturen um die 11°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 81% weist der Luftdruck einen Wert von 1008 hPa auf.

Am Samstag, dem 27. April, klettern die Thermometer auf 13°C. Trotz des erneuten leichten Regens ist mit einem Wind von 6 km/h sowie einer Luftfeuchtigkeit von 56% zu rechnen.

Den Abschluss der Woche bildet der 28. April mit wärmeren 18°C und leichten Regenschauern, während der Luftdruck wieder auf 1007 hPa steigt. Der Wind bleibt mit 5 km/h beständig und die Luftfeuchtigkeit ist mit 38% recht niedrig. Ein goldener Abschluss für eine insgesamt feuchte, aber milde Woche.

