Das Wetter in Costitx, Mallorca, präsentiert sich in den nächsten Tagen als wahres Aprilwetter mit all seinen Facetten. Die Wettervorhersage für die Woche vom 21. April bis zum 28. April 2024 offenbart ein Wechselspiel zwischen klarem Himmel, regnerischen Perioden und einer allmählichen Erwärmung, die freundlichere Tage verpricht.

Die Wetterlage im Detail: Costitx-Wettertrend Zum Wochenstart am Sonntag, dem 21. April , erleben wir bei einer Temperatur von 18°C einen klaren Himmel – eine perfekte Gelegenheit, das idyllische Inselleben zu genießen. Doch vergessen Sie nicht, der Wind weht mild mit gerade einmal 6 km/h. Wie so oft bringt der Montag Veränderungen mit sich. Bereits am 22. April wird Costitx von moderatem Regen bei kühleren 10°C heimgesucht. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% sollten Sie am besten den Regenschirm nicht vergessen. Der Dienstag, 23. April, setzt die nasse Tendenz fort, diesmal mit leichten Regenschauern und Temperaturen um die 8°C-Marke. Zumindest lässt uns der Wind in Ruhe – er weht schwach mit nur 3 km/h. Das Wetter am Mittwoch, den 24. April, bietet weiterhin Regen, aber die Temperaturen steigen wieder auf angenehmere 17°C. Donnerstag und Freitag – der 25. und 26. April – halten sich ebenfalls bei leichten Regenfällen, aber die Quecksilbersäule klettert auf bis zu 19°C. Am Samstag, den 27. April, treten endlich die Wolken etwas zurück und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel von Costitx bei 18°C. Zum Abschluss der Woche überrascht uns der Sonntag, 28. April, mit gemischten Gefühlen. Die Temperaturen erreichen ein Hoch von 23°C, während der Himmel sich mit zerbrochenen Wolkenfeldern präsentiert. Der Wetterblick auf das Wochenende Das Wochenende in Costitx bietet eine Palette an Wettererlebnissen – von leichten Regenphasen bis hin zu einer aufklarenden Atmosphäre mit wärmer werdenden Temperaturen. Ein Vorgeschmack auf den kommenden Sommer auf Mallorca? Tipps für die Woche Doch was bedeutet das für Ihre Wochenplanung? Bereiten Sie sich auf mögliche Regengüsse vor, behalten Sie aber auch Sonnenbrille und luftigere Kleidung griffbereit. Es empfiehlt sich, sowohl einen Regenschutz als auch die Freude auf Sonnenstrahlen im Gepäck zu haben. Ob Regenspaziergang oder Cafébesuch im Freien – in Costitx erleben Sie diese Woche alles. So oder so lässt sich das vielfältige Wetter auf Mallorca mit der richtigen Einstellung genießen. +++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:28:37. +++